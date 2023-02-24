"Не в наших интересах": Нацбанк о том, проводил ли интервенции для укрепления тенге в 2023 году
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Представители Нацбанка на брифинге сообщили, что не проводили скрытых или нескрытых интервенций, чтобы повлиять на курс тенге – в начале года нацвалюта укрепилась по отношению к доллару, что вызвало в обществе предположения о влиянии на это Нацбанка, передает корреспондент NUR.KZ.
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов сообщил, что банк раскрывает все свои операции на валютном рынке.
"Курс тенге складывается только на базе спроса и предложения на рынке. Мы раскрываем, сколько мы продали из Нацфонда, и какие валютные операции мы проводили по всем фондам, которые под управлением Нацбанка.
Самый крупный из них – это пенсионный фонд. По нему мы уже в начале этого года объявили, что планируем купить около 2 млрд долларов. Будем мы это делать равномерно – ежемесячно, ежедневно – чтобы максимально не влиять на курсообразование тенге по отношению к доллару.
В этом году мы также снизили требования по продаже валютной выручки квазигосударственным секторам: в прошлом году 75% выручки они должны были продавать, в этом году – 50%.
Поэтому никаких интервенций скрытых и нескрытых (интервенций – прим. ред.) мы не проводим, и это не в наших интересах", – заявил он.
Почему тенге укрепился более чем на 3% в этом году, объяснила замглавы Нацбанка Алия Молдабекова.
"Этому поспособствовали как внутренние, так и внешние факторы. Внутренние – это большая налоговая неделя в феврале. Традиционно, февраль, май, август и ноябрь – это налоговые месяцы.
И также очень важным является внешний фактор – с начала этого года сентимент международных инвесторов направлен в сторону развивающихся рынков, которым является и Казахстан. Например, в целом, индекс валют развивающихся рынков по отношению к доллару укрепился более чем на 1%.
Дополнительным фактором укрепления тенге стало то, что иностранные инвесторы постепенно возвращаются в государственные ценные бумаги (ГЦБ) США. С начала года приток иностранных инвестиций в ГЦБ Минфина составил почти 80 млрд тенге", – сообщила спикер.
Напомним, что тенге укрепился по отношению к доллару в начале февраля – за несколько дней курс опустился до 456,98 тенге за доллар.
Также в прошлом месяце стало известно, что Нацбанк планирует купить около 2 млрд долларов на бирже KASE и инвестировать на рыночных условиях пенсионные активы ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек" на общую сумму до 500 млрд тенге.
Сегодня же глава Нацбанка Галымжан Пирматов сообщил, что в 2023 году в Казахстане будет запущен пилотный проект использования цифрового тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010768-ne-v-nashih-interesah-natsbank-o-tom-provodil-li-interventsii-dlya-ukrepleniya-tenge-v-2023-godu/