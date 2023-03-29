Средняя зарплата достигла почти 350 тыс. тенге в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В феврале размер средней заработной платы в Казахстане продолжил расти и достиг почти 350 тыс. тенге. О том, в каких сферах деятельности платят самые большие оклады, узнали журналисты NUR.KZ.

В четвертом квартале 2022 года средняя заработная плата в Казахстане составила 338 715 тенге. Однако аналитики фиксируют зарплаты не только раз в квартал, но и ежемесячно, и февральский показатель оказался гораздо выше.

Так, по данным Бюро национальной статистики, в феврале средняя заработная плата по Казахстану достигла 347 662 тенге. Это на 1,63% больше январского показателя и на 2,64% больше того, что был в конце 2022 года.

Стоит отметить, что здесь указана зарплата до вычета налогов и взносов – "на руки" работник обычно получает гораздо меньше. В статистике также не были учтены оклады казахстанцев, работающих в малых предприятиях, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Аналитики БНС также отмечают, что текущая оценка средней зарплаты будет пересчитана после того, как станут известны данные за первый квартал 2023 года.

Где больше всего платят казахстанцам

Как и прежде, лидером по размерам окладов в Казахстане является горнодобывающая промышленность и сфера разработки карьеров. Здесь средняя зарплата составляет 717 831 тенге.

На втором месте оказалась сфера финансов и страхования (616 808 тенге), а третье место заняла сфера профессиональной, научной и технической деятельности (515 479 тенге).

В список высокооплачиваемых также попали сферы информации и связи (488 758 тенге), в целом промышленности (467 698 тенге), строительства (460 007 тенге), транспорта и складирования (425 106 тенге) и обрабатывающей промышленности (396 702 тенге).

Самые высокооплачиваемые сферы. Источник: Бюро национальной статистики

Однако не везде платят такие суммы. Так, например, самые маленькие зарплаты были зафиксированы в сельскохозяйственном секторе. Средний оклад здесь составляет всего 207 837 тенге. Однако, если разобрать этот сектор подробнее, то зарплаты окажутся еще ниже.

Так, например в рыболовной сфере средний оклад в феврале текущего года составил всего 108 481 тенге. Зарплаты работников, занятых в лесоводстве и лесозаготовках чуть выше – 161 875 тенге, а в сфере животноводства – 210 429 тенге.

Средняя зарплата в Казахстане в феврале 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что средняя номинальная зарплата не является самым объективным из всех доступных показателей. Аналитики в том числе используют медианный показатель – точный центр в сетке зарплат. Он по последним данным равен 204 168 тенге.

Также рассчитывается модальная зарплата – та, которую получает абсолютное большинство работников. Она еще меньше – всего 68 565 тенге в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014439-srednyaya-zarplata-dostigla-pochti-350-tys-tenge-v-kazahstane/