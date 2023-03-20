Снижение цен на овощи впервые зафиксировали в Казахстане в межсезонье

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане впервые была зафиксирована дефляция – снижение цен на товары и услуги. О том, что в стране подешевело, рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.

В марте впервые с начала года было зафиксировано снижение цен на репчатый лук. Несмотря на тот факт, что он все еще стоит дороже, чем годом ранее, его стоимость последние дни стабильно снижается.

Дешевеют и многие другие социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Причем снижение цен оказалось настолько значимым, что в правительстве сообщили о начавшейся дефляции – противоположном инфляции процессе.

В частности, в Минторге сообщают, что за прошедшую неделю цены на социально значимые овощи совокупно снизились на 0,3%. Как отмечают в ведомстве, произошло это благодаря товарным интервенциям, которые начали проводить с начала февраля текущего года.

"Вторую неделю подряд снижаются цены на социальные продукты питания в Мангистауской области – на 0,1%, на этой неделе отмечается снижение и в Туркестанской – на 0,1%. Там подешевели практически все социальные овощи, а в Мангистауской снизились цены на картофель и капусту", – рассказывает о дефляции представитель Комитета торговли Айдар Абилдабеков.

Сейчас в стране действует более 1 015 торговых точек, в которых продаются овощи по социальным ценам.

Работают они следующим образом: во время сбора урожая, когда цены на овощи низкие, государство закупает продукты у предпринимателей и делает запасы. В межсезонье, когда они начинают дорожать, правительство "выпускает" на рынок закупленные ранее овощи и тем самым не дает ценам расти вверх.

"Мы видим результаты разбронирования сформированных осенью запасов, впервые в межсезонье началась дефляция цен на овощи", – подытожил результаты работы министр торговли и интеграции Серик Жумангарин

В целом, за счет снижения цен на овощи наблюдается замедление роста цен на социально значимые продукты питания практически по всем регионам. Общий индекс цен на СЗПТ за неделю вырос на 0,1%, что является рекордно низким уровнем с начала года.

Увеличение в основном обусловлено некоторым повышением цен на молоко, сливочное масло, кефир и творог. В связи с этим с производителями молочной продукции оперативно были проведены совещания, в рамках которых были достигнуты договоренности сохранять действующие цены.

На сколько это поможет сдержать рост стоимости социально значимых продовольственных товаров, узнаем по итогам следующих отчетных периодов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013542-snizhenie-tsen-na-ovoschi-v-mezhsezone-vpervye-zafiksirovali-v-kazahstane/