Молоко продолжает дорожать в Казахстане

Стакан молока. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рост цен в Казахстане продолжился и в новом году. Также отметилась очередным подорожанием молочная продукция. О том, как за январь изменилась средняя стоимость питьевого молока, рассказали аналитики EnergyProm.

По итогам января текущего года инфляция в Казахстане достигла рекордных 20,7%. Однако некоторые товары к этому времени подорожали гораздо сильнее, например, молочная продукция.

По данным аналитиков, за первый месяц 2023 года питьевое молоко в среднем по РК подорожало на 1,4% за месяц. По сравнению с январем прошлого года рост цен ускорился почти в два раза – тогда этот показатель составлял лишь 0,7%. Впрочем, этот рост цен является одновременно и самым низким с марта 2022 года.

Если рассматривать изменение стоимости в разрезе всего года, то окажется, что цены на молоко выросли сразу на 32,9%. Как отметили аналитики, это самое высокое значение как минимум с 2011 года – именно тогда начали публиковать статистические данные по ценам.

Рост цен на молоко. Инфографика: energyprom.kz

Сильнее всего подорожало пастеризованное молоко 3,2-4% жирности – на 31,2% за год. Следом идут сливки с ростом цен в 30%, а замыкает тройку молоко 2,5% жирности – 28,8%.

Стоит отметить, что в разных регионах дорожали разные продукты. Так, например, сильнее всего цены на молоко 2,5% жирности выросли в Улытауской области – сразу на 42,1% за год. Молоко 3,2-4% жирности сильнее подорожало в Алматы – 43,5%, а самым сильным ростом цен на сливки отметилась Атырауская область – 57,8%.

Где сильнее всего подорожала молочная продукция. Инфографика: energyprom.kz

На фоне подорожания молочной продукции в Казахстане наблюдается заметный прирост собственного производства. За январь в стране было произведено 48,4 тыс. тонн обработанного жидкого молока и сливок – это на 8% больше по сравнению с первым месяцем 2022 года.

Производство молочной продукции. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, о причинах роста цен на молочную продукцию в стране ранее рассказывали представители Молочного союза РК. По их словам, продукция дорожает из-за роста цен на корма и витамины для животных, а также из-за того, что переработчики принимают молоко по заниженной стоимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010508-moloko-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/