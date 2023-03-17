К чему может привести национализация предприятий в Казахстане, рассказали аналитики

Работница у нефтяного насоса. Иллюстративное фото: freepik.com

Призывы о национализации заводов, фабрик и других предприятий часто звучат в информационном поле. О том, какие последствия могут наступить от подобных решений, читайте в материале NUR.KZ.

Приватизация – это процесс, при котором государственная собственность передается в частное управление.

А обратное действие называется национализацией, в результате которой частная собственность (земля, предприятия, имущество) переходят в государственное управление. При этом собственность может быть выкуплена или конфискована.

О том, как национализация промышленности может отразиться на экономическом положении Казахстана, рассказал Telegram-канал Finance.kz.

Последствия национализации

Как отмечают аналитики, передача компаний в сфере добычи нефти под управление государства может снизить объемы добычи полезных ископаемых в несколько раз. А нефть является одним из основных источников дохода для госбюджета.

"Для замены иностранных компаний будут созданы новые национальные компании с финансированием из бюджета страны.

На этом фоне нефтегазовая отрасль из прибыльной станет дотационной – государство не сможет сократить сотни тысяч людей, занятых на добыче нефти, а прибыль от ее реализации не позволит перекрыть убытки.

Если на этом фоне мировой спрос на нефть продолжит снижаться, а казахстанскую нефть некому будет продавать, то убытки могут быть катастрофическими", – считают в Finance.kz.

При этом они указывают на риск ухудшения внешнеторговых условий: национализация приведет к нарушению условий инвестиционных договоров, что грозит наложением блокирующих санкций.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Что делать вместо национализации

По мнению аналитиков, альтернативным решением, вместо передачи промышленных объектов в госуправление, могут стать:

выстраивание прозрачных отношений со всеми ключевыми инвесторами – требуется обеспечение надежности и доверия, чтобы сделать экономику привлекательной для внешних инвестиций;

постоянная диверсификация экономики – обычно это означает развитие различных отраслей промышленности и производства, чтобы производить и продавать товары, а не ресурсы;

снижение зависимости от нефтегазовых доходов – добиться этого можно как раз за счет роста производства товаров.

"Вместо импортозамещения стоит задуматься о более глубокой поддержке несырьевого экспорта.

Кроме этого, стоит задуматься о возможных программах экспертной переквалификации людей для возможной разгрузки занятости на нефтегазовых проектах, ведь даже без учета наступления этого шока мир меняется, и все большую роль в нем играет автоматизация", – отмечают в Finance.kz.

Напомним, ранее искусственный интеллект рассказал о том, что мешает Казахстану войти в число развитых стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013184-k-chemu-mozhet-privesti-natsionalizatsiya-predpriyatiy-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/