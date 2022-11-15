В Казахстан массово импортируют иностранные автомобили

Деньги. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

В сентябре текущего года в Казахстан завезли максимальное с прошлого года количество автомобилей. Причем рост импорта также совпал с увеличением объемов собственного производства. О том, сколько легковых машин было завезено в страну, узнали журналисты NUR.KZ.

В последние годы мировой авторынок находился в кризисной ситуации – продажи новых автомобилей падали во всем мире и Казахстан не был исключением. Например, в апреле 2022 года продажи машин в автосалонах страны просели на 8,4% по отношению к 2021 году.

Также в это же время наблюдалось и сокращение импорта автомобилей. За апрель в Казахстан было завезено всего 587 автомобилей. Для сравнения, в марте этого года в страну завезли 1 483 машины, а в феврале – 1 977 авто.

Тем не менее постепенно ситуация начала выправляться, и к началу осени мировой авторынок, также как и казахстанский, начал выходить в плюс – мировые продажи авто в августе выросли на 18% за год.

Как отмечают аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, вместе с ростом продаж в Казахстане наблюдается и рост импорта.

Так, в сентябре текущего года в страну было завезено 6 163 авто. Это максимальное количество с октября 2021 года, которое на 36% больше среднего уровня с января по август текущего года (4 518 единиц).

Однако рост наблюдается не только по количеству автомобилей. Сумма импорта, как отмечают аналитики, вовсе оказалась рекордной, по крайней мере с 2016 года – за месяц в страну ввезли автомобилей на сумму более 186,4 млн долларов. Причем здесь не учитывается «серый импорт», который в третьем квартале составил 56,7 млн долларов.

Чтобы понять масштаб, можно привести некоторые показатели прошлых лет. Так, например, средний объем импорта в 2020 году составлял порядка 59,3 млн долларов в месяц. В 2021 году этот показатель был равен 110,5 млн долларов, а в январе-августе текущего года – 109,2 млн долларов в месяц.

Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia/Getty Images

Откуда завозят автомобили

Как отмечают аналитики, выделить одно направление не получится – рост импорта наблюдается сразу из нескольких стран, но большинство из них находятся в Азии.

Так, например, из Таиланда в Казахстан в сентябре был завезен 641 автомобиль на сумму 12,4 млн долларов. В августе этот показатель составлял 303 машины на 5,7 млн долларов.

Также вырос импорт из следующих стран:

из Китая – с 986 авто ( 13,4 млн долларов) до 1 285 авто ( 18 млн долларов);

( долларов) ( долларов); из Японии – с 1 476 авто ( 65,9 млн долларов) до 1 763 авто ( 66,9 млн долларов);

( долларов) ( долларов); из Кореи – с 549 авто (7,5 млн долларов) до 717 авто (11,8 млн долларов).

Стоит отметить, что рост импорта наблюдается на фоне увеличения собственного производства автомобилей. Так, в сентябре в стране было произведено 8 875 единиц легковых авто. Это на 436 машин больше по сравнению с августом текущего года. Как отмечают аналитики, это один из самых высоких показателей в 2022 году.

Напомним, в ноябре текущего года в Казахстане ожидается повторный запуск льготного автокредитования, однако, несмотря на увеличение объемов отечественного производства автомобилей, не все желающие смогут приобрести новую машину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997169-v-kazahstan-massovo-importiruyut-inostrannye-avtomobili/