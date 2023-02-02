Что мешает Казахстану войти в число развитых стран, рассказал искусственный интеллект

Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: freepik.com/DilokaStudio

Современные технологии позволяют использовать нейросети, которые могут самостоятельно создавать изображения, анимации и даже уникальный текст. О том, что искусственный интеллект думает о развитии Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

ChatGPT – это чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ), созданный компанией Open AI.

В 2023 году он стал одной из самых обсуждаемых тем в интернете из-за своей способности имитировать человеческую речь, создавать тексты по запросу и даже писать сложный компьютерный код.

В Telegram-канале Tengenomika решили спросить у ChatGPT, что мешает Казахстану войти в число развитых стран.

Что нужно поменять в экономике

Согласно мнению ИИ, одним из препятствий на пути Казахстана к достижению статуса развитого государства является его экономика. Точнее ресурсозависимость, которая требует трансформации.

"Экономика Казахстана в значительной степени зависит от своих природных ресурсов, особенно нефти и газа, которые могут зависеть от колебаний цен и спроса", – отмечается в ответе ChatGPT.

Рабочий нефтяной отрасли. Иллюстративное фото: freepik.com

Также ИИ указывает, что необходима дальнейшая диверсификация экономики: развитие отраслей технологии, услуг и туризма, отказ от укоренившейся сферы добычи полезных ископаемых.

При этом Казахстану, по мнению ChatGPT, не хватает развитой инфраструктуры, особенно в сельской местности. Это в итоге приводит к ограничению потенциального экономического роста и развития страны.

Сложности в социальной сфере

Государство строится на основе населения. Поэтому его развитию важно уделять особое внимание.

"Несмотря на улучшения в последние годы, Казахстан по-прежнему сталкивается с проблемами в области образования, здравоохранения и развития рабочей силы для удовлетворения потребностей современной диверсифицированной экономики", – отмечает в своем ответе ИИ.

Также ChatGPT отдельно отметил слабость государственных институтов и коррупцию. Согласно ответу бота, последняя остается постоянной проблемой в Казахстане, которая подрывает развитие эффективных институтов и верховенства права.

"Это некоторые из основных факторов, препятствующих достижению Казахстаном статуса развитой страны, однако, при постоянных усилиях по решению этих проблем, у Казахстана есть потенциал для дальнейшего прогресса в будущем", – отмечают в Tengenomika.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007610-chto-meshaet-kazahstanu-voyti-v-chislo-razvityh-stran-rasskazal-iskusstvennyy-intellekt/