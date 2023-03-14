Сколько автокредитов оформили казахстанцы в 2022 году

Ключи от машины. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Не все казахстанцы могут купить новое авто на собственные средства. В этом случае можно взять заем в банке. О том, сколько автокредитов было оформлено в 2022 году, узнали журналисты NUR.KZ.

Мировой авторынок в 2022 году испытывал некоторые сложности и сильно "просел" во многих странах мира. Казахстан в этом плане стал исключением – пока мировые продажи машин за год упали на 0,6%, здесь они выросли на 5,3%.

Не последнюю роль в этом сыграло и автокредитование. По данным Первого кредитного бюро, объем выданных автокредитов физическим лицам по итогам 2022 года составил 832,1 млрд тенге. Как отмечают аналитики, это сразу на 31,1%, или на 197,3 млрд тенге больше показателя 2021 года.

При этом заметный рост количества новых займов начался только во втором квартале. Связано это с тем, что в мае была запущена программа льготного автокредитования, что привело к росту объема выдач в последующие месяцы.

Так, в июне объем выданных автокредитов составил 95,2 млрд тенге, что является историческим максимумом.

Выдача автокредитов. Инфографика: Первое кредитное бюро

При этом, как заметили эксперты, казахстанцы продолжали оформлять новые займы даже тогда, когда программа была приостановлена.

Например, по итогам четвертого квартала 2022 года было оформлено автокредитов на общую сумму 243,9 млрд тенге, что больше, чем в любом другом периоде начиная с 2019 года.

Выдача автокредитов. Инфографика: Первое кредитное бюро

Впрочем, аналитики отмечают, что такой рост связан в первую очередь не с количеством новых заемщиков, а с ростом цен на автомобили и, как следствие, с увеличением средней суммы кредитов.

Так, например, средний размер выданного автокредита в декабре 2022 года составил 8,4 млн тенге. Это сразу на 20,4%, или на 1,4 млн тенге больше, чем годом ранее. Медианный показатель тоже увеличился – на 17,1%, или на 1 млн тенге.

При этом максимальная сумма займа в 2022 году составила 115 млн тенге.

Средний размер кредита. Инфографика: Первое кредитное бюро

Тем не менее, несмотря на рост продаж и выдачу новых автокредитов, в Казахстане продолжает расти доля "автохлама" – машин старше 10 лет. По последним данным доля старых автомобилей на дорогах страны составляет больше 70%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012768-skolko-avtokreditov-oformili-kazahstantsy-v-2022-godu/