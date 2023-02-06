Мировой авторынок продолжает свое падение, а в Казахстане наблюдается рост

Автосалон. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Продажи новых автомобилей продолжили снижаться практически во всем мире, однако казахстанский авторынок показывает заметный рост. О том, сколько всего было продано новых машин в 2022 году, рассказали аналитики EnergyProm.

За весь 2022 год в Казахстане автодилерами было продано более 123 тыс. новых машин – это на 5,3% больше, чем было в 2021 году. Однако такая ситуация наблюдается далеко не везде – во многих странах мира авторынок сильно ушел "в минус".

В целом по миру был продан почти 81 млн автомобилей, что на 0,6% меньше показателя 2021 года. Сильнее всего упали продажи в Восточной Европе – в среднем на 26,8%. В частности, самое сильное падение зафиксировано в России – на 60% за год.

Также в минус ушли Канада (на 8,1%), США (на 7,8%) и Западная Европа (на 6,2%). Упали продажи и на авторынках Японии и Кореи – на 5,2% и 2,3% соответственно.

Помимо Казахстана в плюсе оказались Китай (на 4,4%), рынки Аргентины и Бразилии (на 0,2%), а также ряд других стран, на долю которых в совокупности пришлось около 16 млн проданных автомобилей.

Продажи новых авто в 2022 году. Инфографика: energyprom.kz

Несмотря на общий отрицательный показатель за весь 2022 год, в декабре наметилось оживление мирового авторынка – многие страны, которые оказались "в минусе", в последний месяц ушедшего года показали рост продаж.

Так, в Казахстане за один декабрь было продано около 13,8 тыс. авто, что на 28,3% больше, чем годом ранее.

В Западной Европе продажи выросли на 12,8% (до 1,1 млн автомобилей), в США – на 7,4% (до 1,1 млн авто), в Канаде – на 7% (до 107,4 тыс.), в Корее, Аргентине и Бразилии – на 4,8% (до 158,3 и 220,5 тыс. соответственно). В Японии рост составил 2,7% – до 341,4 тыс. проданных новых машин.

Китай, который по итогам 2022 года оказался одним из лидеров по продажам авто (26,6 млн авто за год), в декабре показал снижение продаж – сразу на 11,8%, до 2,4 млн автомобилей. Просела и Восточная Европа – на 7%, до 313,2 тыс. автомобилей.

Продажи новых авто в декбре 2022 года. Инфографика: energyprom.kz

Казахстанский авторынок показывает стабильный рост продаж. Вполне возможно, что свою роль в этом также сыграла и программа льготного автокредитования, которая была запущена в стране в 2022 году.

Напомним, 6 февраля в 10:00 утра по времени Астаны она была перезапущена в онлайн-режиме, однако сайт для приема заявок почти сразу после старта начал выдавать ошибку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008158-mirovoy-avtorynok-prodolzhaet-svoe-padenie-a-v-kazahstane-nablyudaetsya-rost/