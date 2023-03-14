В Казахстане насчитывается почти миллион малообеспеченных граждан

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уровень бедности в Казахстане определяется количеством человек, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума в регионе. О том, где больше всего малоимущих, рассказали в Бюро национальной статистики.

Рост цен на товары и услуги негативно влияет на благосостояние казахстанских семей. Ранее стало известно, что из-за рекордной инфляции реальные доходы казахстанцев сильно снизились. Это также влияет и на уровень бедности в стране.

По данным аналитиков, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 4 квартале 2022 года составила 5% – это 986 587 человек. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим кварталом этот показатель стал ниже на 0,3 процентных пункта.

Самый высокий уровень бедности в разрезе регионов зафиксирован в Туркестанской области – сразу 8,5%. Следом идет Мангистауская область с показателем в 8,1%. Третье место разделили между собой Шымкент и Абайская область – по 6,3% в каждом регионе.

В Алматы уровень бедности составляет 4,3%, а самые низкие показатели были зафиксированы в Астане (2,1%) и в Улытауской области (2,2%).

Уровень бедности в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Впрочем, уровень бедности зависит не только от региона. Как и прежде, в стране существует взаимосвязь между размером семей и уровнем бедности. Среди больших домохозяйств доля бедных семей значительно выше, чем среди маленьких.

Так, например, уровень бедности среди семей, состоящих из 5 и более лиц, достигает 8,9%, а среди семей из двух человек – всего 0,3%. Среди семей из 4 лиц этот показатель составляет 3,2%, а среди казахстанцев, проживающих в одиночку – лишь 0,1%.

Уровень бедности в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

При этом в каждом регионе действует свой прожиточный минимум на душу населения, на основе которого определяется уровень бедности.

Так, например, по последним данным самый высокий прожиточный минимум в стране зафиксирован в Мангистауской области – сразу 58 526 тенге. А Западно-Казахстанская область, в свою очередь, отличилась самым низким показателем – всего 41 252 тенге.

Таким образом, семья, которая признана малообеспеченной в одном регионе, может вовсе не попадать под это определение в другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012746-v-kazahstane-naschityvaetsya-pochti-million-maloobespechennyh-grazhdan/