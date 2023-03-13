Дастархан. Иллюстративное фото: VadimZakirov/Getty Images

Индекс Дастархана показывает соотношение цен на продукты питания и доходов населения. О том, сколько человек можно накормить на среднюю зарплату в Казахстане и мире, читайте в материале NUR.KZ.

Рост цен на товары и услуги сильно ударил по благосостоянию рядовых казахстанцев. Как ранее стало известно, из-за рекордной инфляции реальные доходы населения только за первую половину 2022 года упали сразу на 13%.

Эксперты из Jusan Analytics между тем решили оценить покупательную способность жителей разных городов мира, подсчитав, сколько порций еды они могут себе позволить на одну среднемесячную зарплату.

Таким образом они определили Индекс Дастархана – показатель, который отражает отношение среднего размера заработной платы к стоимости набора из 17 продуктов питания, которые используются для приготовления порции блюд на одного человека, включающую в себя сорпу, бесбармак, овощной салат, бауырсаки, жент и чай с молоком.

Так, по подсчетам аналитиков, в январе 2023 года зарплата среднестатистического алматинца была равна 160 таким порциям, а жителя Астаны – 236.

Продукты, которые необходимы для приготовления вышеуказанных блюд, можно найти и в других, даже самых далеких от Казахстана, странах. Поэтому Индекс Дастархана аналитикам удалось рассчитать и для них.

Так, например, больше всего порций на одну среднюю зарплату могут себе позволить жители Вашингтона и Нью-Йорка – 614 и 504 соответственно. В тройку лидеров также вошел Сингапур, где среднестатистический житель сможет накрыть дастархан на 493 человек.

Меньше всего данный индекс в кыргызском городе Ош (39 порций) и египетской Александрии (45 порций).

Как отмечают аналитики, такая большая разница объясняется размерами зарплат и местными ценами на продукты питания. Например, в Нью-Йорке средняя заработная плата в 35 раз выше, чем в Каире, а стоимость набора продуктов для дастархана больше лишь в 3,5 раза.

Если же сопоставить покупательную способность казахстанцев с гражданами других стран, то ближе всего к астанчанам окажутся жители Праги, которые обогнали их лишь на 10 порций.

У алматинцев "соседями" стали жители корейского города Пусан, где Индекс Дастархана лишь на 2 пункта больше.

Индекс Дастархана в Казахтане и мире. Инфографика: Jusan analytics

Стоит отметить, что несмотря на заметное снижение реальных доходов и рекордную инфляцию в стране, которая по итогам февраля достигла 21,3%, Индекс Дастархана заметно вырос. Напомним, в августе 2022 года среднестатистический алматинец мог себе позволить 141 порцию, а астанчанин – 196.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012688-skolko-chelovek-mozhno-nakormit-na-srednyuyu-zarplatu-v-kazahstane-i-mire/