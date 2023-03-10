Спрос на жилье упал в два раза за год в Казахстане

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Продажи жилья в Казахстане продолжают падать пятый месяц подряд. О том, сколько сделок по купле-продаже жилой недвижимости было зарегистрировано в феврале, рассказали в Бюро национальной статистики.

Рынок жилой недвижимости в Казахстане находится в противоречивой ситуации: с одной стороны цены на жилье постоянно растут, а с другой – с октября прошлого года ежемесячно регистрируется все меньше сделок по его купле-продаже.

Так, в феврале 2023 года было продано 24 118 единиц жилья. Это на 0,7% меньше, чем было в январе и почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Тогда казахстанцы совершили 46 577 сделок.

Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Треть всех сделок купли-продажи жилой недвижимости пришлась на два региона страны – Алматы (4 231 сделок) и Астану (4 208 сделок).

На третьем месте по продажам расположилась Карагандинская область, где было зарегистрировано 2 148 сделок. Меньше всего жилья было продано в Улытауской области – всего 265 сделок.

Какое жилье покупали казахстанцы

В основном жители страны приобретали квартиры – на них пришлось 17 944 продажи. На индивидуальные дома – лишь 6 174 сделки.

Как и прежде, казахстанцы в феврале предпочитали покупать 1-комнатные квартиры – 6 935 продаж. Причем более половины всех сделок (55%) пришлось только на Алматы и Астану.

Следом идут 2-комнатные квартиры, их было продано чуть меньше – 6 288 единиц. По 3-комнатным квартирам было проведено 3 759 сделок, а по 4-комнатным – 842.

В годовом разрезе продажи жилья упали во всех регионах страны, однако сильнее всего спрос снизился в Карагандинской (на 69,3% за год), Восточно-Казахстанской (на 66,5%) и Павлодарской (на 64,5%) областях.

Одной из главных причин снижения спроса на жилье может оказаться стоимость квадратных метров в Казахстане. Из-за цен многие казахстанцы не могут воспользоваться даже некоторыми государственными жилищными программами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012459-spros-na-zhile-upal-v-dva-raza-za-god-v-kazahstane/