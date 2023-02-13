Продажи жилья продолжают падать в Казахстане

Рынок недвижимости Казахстана продолжает испытывать рост цен, однако одновременно с этим уже четвертый месяц подряд падает спрос на само жилье. О том, сколько было зарегистрировано сделок купли-продажи в январе 2023 года, рассказали в Бюро национальной статистики.
Рынок недвижимости показывает снижение количества продаж жилья четвертый месяц подряд. В январе 2023 года казахстанцы совершили 24 294 сделки купли-продажи, что на 27,7% меньше, чем месяцем ранее (33 587 продаж).
Для сравнения: в ноябре 2022 года было продано 33 797 единиц жилья, а в октябре – 34 336.
Впрочем, стабильное снижение спроса на жилую недвижимость несколько месяцев подряд не останавливает рост цен на нее. По итогам января 2023 года стоимость жилья на первичном рынке выросла на 0,7% за месяц, а на вторичном – на 0,3%. В годовом разрезе этот рост составил значительные 14% и 18,7% соответственно.
Некоторые эксперты считают, что это связано с обилием на рынке Казахстана льготных жилищных программ, которые искусственно "раздувают" ценники на квартиры.
Какое жилье покупали казахстанцы в январе
Из общего числа продаж 18 415 сделок было совершено по квартирам и еще 5 879 сделок – по индивидуальным домам.
Как и в прошлые месяцы, казахстанцы предпочитали покупать однокомнатные квартиры, на них пришлось 7 586 сделок. Двухкомнатных в январе продали 6 214 единиц, а трехкомнатных – лишь 3 654.
Больше всего сделок купли-продажи было совершено в Алматы (5 599 ) и в Астане (4 040). На третьем месте расположилась Карагандинская область, где было продано 1 972 единиц жилья. Меньше всего сделок было совершено в Улытауской области – всего 285 продаж.
Стоит отметить, что по итогам января Алматы оказался единственным регионом, в котором продажи жилья за год не только не упали, но и заметно выросли – сразу на 34,1%
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009192-prodazhi-zhilya-prodolzhayut-padat-v-kazahstane/