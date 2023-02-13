Продажи жилья продолжают падать в Казахстане

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рынок недвижимости Казахстана продолжает испытывать рост цен, однако одновременно с этим уже четвертый месяц подряд падает спрос на само жилье. О том, сколько было зарегистрировано сделок купли-продажи в январе 2023 года, рассказали в Бюро национальной статистики.

Рынок недвижимости показывает снижение количества продаж жилья четвертый месяц подряд. В январе 2023 года казахстанцы совершили 24 294 сделки купли-продажи, что на 27,7% меньше, чем месяцем ранее (33 587 продаж).

Для сравнения: в ноябре 2022 года было продано 33 797 единиц жилья, а в октябре – 34 336.

Сколько было продано жилья в январе 2023 года. Инфографика: Бюро национальной статистики

Впрочем, стабильное снижение спроса на жилую недвижимость несколько месяцев подряд не останавливает рост цен на нее. По итогам января 2023 года стоимость жилья на первичном рынке выросла на 0,7% за месяц, а на вторичном – на 0,3%. В годовом разрезе этот рост составил значительные 14% и 18,7% соответственно.

Некоторые эксперты считают, что это связано с обилием на рынке Казахстана льготных жилищных программ, которые искусственно "раздувают" ценники на квартиры.

Какое жилье покупали казахстанцы в январе

Из общего числа продаж 18 415 сделок было совершено по квартирам и еще 5 879 сделок – по индивидуальным домам.

Как и в прошлые месяцы, казахстанцы предпочитали покупать однокомнатные квартиры, на них пришлось 7 586 сделок. Двухкомнатных в январе продали 6 214 единиц, а трехкомнатных – лишь 3 654.

Больше всего сделок купли-продажи было совершено в Алматы (5 599 ) и в Астане (4 040). На третьем месте расположилась Карагандинская область, где было продано 1 972 единиц жилья. Меньше всего сделок было совершено в Улытауской области – всего 285 продаж.

Стоит отметить, что по итогам января Алматы оказался единственным регионом, в котором продажи жилья за год не только не упали, но и заметно выросли – сразу на 34,1%

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009192-prodazhi-zhilya-prodolzhayut-padat-v-kazahstane/