Причины подорожания лука в Казахстане объяснили аналитики

Лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

С начала 2023 года Казахстан и некоторые страны Центральной Азии столкнулись с дефицитом лука. При этом фермеры сообщают, что запасы продукта гниют на складах. О причинах читайте в материале NUR.KZ.

Одним из наиболее быстро подорожавших продуктов питания в Казахстане в первые месяцы 2023 года стал репчатый лук.

Напомним, что в феврале его стоимость резко выросла, а в некоторых регионах рост превысил 30%. И хоть в начале марта цены начали снижаться (всего на 0,1%), они все еще остаются высокими, что определенным образом отражается на благосостоянии населения.

Как сообщает Telegram-канал DATA HUB, одновременно с ростом цен возникла ситуация, в которой запасы лука на складах начали гнить, указывая на отсутствие дефицита.

Почему подорожал лук

Как указывают аналитики, за весь 2022 год Казахстан продал за границу 85,6 тыс. тонн лука стоимостью 6,5 млн долларов США, а импортировал из стран вне ЕАЭС 196,1 тыс. тонн на 23,7 млн долларов.

В январе текущего года Казахстан экспортировал за пределы ЕАЭС уже 54,2 тыс. тонн лука (больше половины от прошлогодних показателей) на общую сумму 3,4 млн долларов. Но практически ничего не импортировал – лишь 0,2 тонны на 1,1 тыс. долларов.

При этом основным покупателем стал Узбекистан (35,9 тыс. тонн на 2 млн долларов).

Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

Дело в том, что из-за наводнений в Центральной Азии ряд стран (включая Узбекистан) запретили экспорт лука из-за его недостатка и при этом активно закупали его в Казахстане и других странах.

Поэтому экспорт увеличился, что создало угрозу нехватки на отечественном рынке. В ответ правительство РК запретило экспорт лука из страны на три месяца.

В результате в январе 2023 года лук в Казахстане подорожал на 16,7%, в феврале – еще на 28,5%. То есть ситуация могла бы указывать на дефицит данного товара.

Однако, как сообщают в DATA HUB, фермеры начали жаловаться на то, что лук остается на складах и даже гниет, но цены все равно растут.

Почему лук гниет на складах

Проблема накопления лука на складах фермеров, согласно данным источника, связана с низкими закупочными ценами.

"В данный момент, лук, который мы должны поставить ритейлерам по 150 тенге за 1 кг – реализуется по цене не менее 300 тенге за 1 кг.

В итоге ритейлеры (даже за вычетом логистических расходов) получают прибыль по 120-130 тенге с 1 кг, а производитель не имеет возможности оставить запас денежных средств для проведения посевных работ и закупа семян на следующий сезон", – приводят слова одного из фермеров в DATA HUB.

Напомним, что лук является социально-значимым товаром, а их стоимость контролируется государством для сдерживания цен.

Поэтому в текущих условиях, согласно источнику, производители сталкиваются со следующими трудностями:

за границу продать товар не могут из-за запрета;

внутри страны продавать невыгодно, а вырученных средств не хватает на посев лука для будущего сезона.

В результате, как сообщают аналитики, возникает ситуация, в которой лук имеется на складах и даже портится, но в то же время цены на него растут.

При этом производителям невыгодно продавать его на внутренний рынок по сдерживаемым отпускным ценам (фермеры жалуются, что не могут окупить расходы на новый урожай), а ритейлеры продают лук населению с большой наценкой в сравнении с регулируемыми отпускными ценами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012398-prichiny-podorozhaniya-luka-v-kazahstane-obyasnili-analitiki/