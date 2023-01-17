Стоимость евро превысила 500 тенге в Казахстане

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Европейская валюта начала новый год с сильного укрепления и уже превысила отметку в 500 тенге. Последний раз подобный курс наблюдался почти год назад. О том, что происходит с евро, читайте в материале NUR.KZ.

По состоянию на 17 января 2023 года евро, согласно официальному курсу Нацбанка РК, достиг 500,63 тенге. В некоторых обменных пунктах Алматы тем временем за один евро просят около 505 тенге.

Последний раз европейская валюта стоила больше 500 тенге в апреле 2022 года, а затем начала стремительно падать в цене и просела ниже 450 тенге. В какой-то момент евро настолько ослаб, что начал торговаться дешевле американского доллара.

Произошло это на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных штатах Америки. Именно из-за действий Федеральной резервной системы, которая в 2022 году неоднократно повышала базовую ставку, евро и другие валюты, в том числе тенге, начали сильно "проседать" по отношению к доллару.

Тем не менее к декабрю прошлого года "цепочка неудач" для европейской валюты закончилась и она постепенно начала возвращать потерянные позиции.

Если официальный курс тенге к евро еще 1 декабря составлял 485 тенге, то 15 декабря он уже достиг 499 тенге, но до конца года так и не перешагнул отметку в 500 тенге. К новому году один евро стоил 489,74 тенге, что на 0,09% меньше показателя 2021 года.

Теперь же можно сказать, что европейская валюта решила взять "реванш" и снова начала укрепляться по отношению к тенге. Как итог, с начала года евро подорожал на 7,77 тенге или 1,6%.

Курс евро. Инфографика: NUR.KZ

А на этом фоне американский доллар ведет себя довольно тихо. Его цена большую часть 2022 года колебалась в районе 460-470 тенге. Вот и сейчас при стоимости евро выше 500 тенге официальный курс доллара составляет лишь 462,69 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005668-stoimost-evro-prevysila-500-tenge-v-kazahstane/