Сколько самозанятых казахстанцев зарабатывают больше миллиона тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не все самостоятельно занятые казахстанцы мало зарабатывают. Как оказалось, среди них есть и миллионеры. О том, кто к таковым относится и какие у них доходы, рассказали аналитики ranking.kz

На данный момент в Казахстане к занятому населению относятся порядка 8,9 млн человек. Около 6,8 млн из них являются наемными работниками и еще 2,1 млн – самозанятыми.

Как отмечают эксперты, самозанятые граждане это не только плательщики ЕСП, имеющие небольшие подработки, но и те, чей доход превышает миллион тенге.

В Казахстане к самозанятым также относят индивидуальных предпринимателей, учредителей, участников акционерных обществ и частных товариществ, а также независимых работников, членов производственных кооперативов, людей, ведущих частную практику и работающих на личном подворье для продажи продукции.

Другими словами, самозанятые могут работать во многих сферах экономики. Этому свидетельствует и сильный разброс по их доходам. Так, большая часть из них зарабатывает намного меньше, чем наемные работники.

Порядка 528,9 тыс. человек в четвертом квартале 2022 года заработали от 60 тыс. до 100 тыс. тенге. Еще около 358,9 тыс. граждан получили доход меньше минимальной заработной платы – от 37,4 тыс. до 60 тыс. тенге. А доход в размере 100-150 тыс. тенге был еще у 467,3 тыс. человек.

Таким образом, большинство самозанятых казахстанцев (81,4%, или 1,7 млн граждан) не просто зарабатывают меньше официальной средней зарплаты в стране (почти 340 тыс. тенге), их доходы "не дотягивают" даже до медианной (204 тыс. тенге).

Сколько зарабатывают самозанятые казахстанцы. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, среди самозанятых есть и высокооплачиваемые категории. Например, около 84 тыс. человек в 4 квартале 2022 года смогли заработать от 250 тыс. до 300 тыс. тенге. Еще 44 тыс. самозанятых граждан получили доход в размере 300-400 тыс. тенге и порядка 35,9 тыс. – от 400 тыс. до 500 тыс. тенге.

Доля обеспеченных предпринимателей с доходом более 500 тыс. тенге оказалась небольшой – всего 1%, или 22,3 тыс. человек. Из них половина – те, чья зарплата колебалась от 500 тыс. до 800 тыс. тенге (10,3 тыс. человек).

Еще около 6 тыс. самозанятых в октябре-декабре 2022 года получали от 800 тыс. до 1 млн тенге в месяц, и примерно столько же насчитывалось тех, чей доход превысил 1 млн тенге.

Стоит отметить, что за год миллионеров стало намного больше – в начале 2022 года их было всего 1,2 тыс. человек.

Количество самозанытых миллионеров. Инфографика: ranking.kz

Что интересно, "львиная доля" самозанятых миллионеров проживает в одном городе – Алматы.

Здесь их насчитывается порядка 5,3 тыс. человек. Еще 541 человек – в Астане и Акмолинской области, и всего около 2% – в Мангистауской и Улытауской областях. В остальных регионах заработавших миллионы самостоятельно занятых работников не было вовсе.

Где живут самозанятые миллионеры. Инфографика: ranking.kz

Где самозанятым платят миллионы

Как показывает статистика, почти половина миллионеров получали такой высокий доход, работая в торговле (44,8%), еще около 21% – в недвижимости и 13,3% – в строительстве. Меньше всего миллионеров было в сельском хозяйстве – всего 1,2%.

Где работают самозанятые миллионеры. Инфографика: ranking.kz

Напомним, ранее стало известно, что средний размер зарплат самозанятых казахстанцев, которые предпочитают работать фрилансерами, составляет около 124 тыс. тенге. Другими словами, несмотря на наличие "миллионеров", по большей части самостоятельно занятые граждане задействованы на низкооплачиваемых работах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011328-skolko-samozanyatyh-kazahstantsev-zarabatyvayut-bolshe-milliona-tenge/