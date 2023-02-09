Сколько зарабатывают фрилансеры в Казахстане

Фрилансер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Не все работающие казахстанцы являются наемными работниками. Некоторые предпочитают альтернативные виды заработка и становятся фрилансерами. О том, сколько в Казахстане таких людей и какие у них доходы, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

На фоне глобализации и развития технологий все больше людей отдают предпочтение нестандартным формам заработка. Пандемия коронавируса дала для этого дополнительный толчок, и теперь, как отмечают эксперты, фриланс (способ заработка без постоянного трудоустройств) стал неотъемлемой частью рынка труда.

Рынок фриланс-услуг в Казахстане по определенным причинам очень сложно проанализировать. Дело в том, что многие фрилансеры остаются вне поля зрения. Они работают не на постоянной основе или же сотрудничают с иностранными компаниями.

Тем не менее, этот рынок постоянно развивается, ведь у него есть множество преимуществ перед традиционной наемной работой: он автономен, обладает гибкостью, а чтобы работать, необязательно ехать в офис – выполнять заказы можно, как правило, из любой точки мира.

Несмотря на все трудности, которые возникают при оценке объема рынка фриланс-услуг в Казахстане, по приблизительным подсчетам, которые сделали эксперты Центра развития трудовых ресурсов, в 2021 году более одного млн жителей страны работали фрилансерами. Причем порядка 78% из них совмещали основную работу с дополнительным заработком.

48% фрилансеров работали только на одного работодателя, 18% – на двоих, 10% – на троих. Они в основном трудились в сфере образования и торговли (по 15%), а также в секторе госуправления и соцобеспечения (13%). При этом среднемесячная численность фрилансеров в Казахстане достигала 255,8 тыс. человек.

Иллюстративное фото: Nitchakul Sangpetch/EyeEm/Getty Images

Сколько платят фрилансерам

Одна из сложностей в сфере фриланс-услуг связана с оплатой труда. Как правило, стоимость каждого заказа обсуждается отдельно, и все зависит от того, к чему придут заказчик и исполнитель. Иногда даже могут отличаться способы оплаты.

Тем не менее, как выяснили аналитики, средний доход казахстанского фрилансера составил 124 тыс. тенге, а медианный – 65 тыс. тенге. Это значит, что многие исполнители работают над задачами с низкой оплатой. Напомним, средняя зарплата по стране по итогам 2022 года почти достигла 340 тыс. тенге.

Впрочем, у фрилансеров есть и "высокооплачиваемая" работа. Например, наиболее высокие заработки свойственны сферам профессиональной и научной деятельности, где средний доход составляет 211 тыс. тенге, а медианный – 111 тыс. тенге .

Также достаточно много платят в горнодобывающей промышленности (209 тыс. и 149 тыс. тенге), а также в сфере информации и связи (188 тыс. и 93 тыс. тенге).

Стоит отметить, что казахстанские фрилансеры в основном сосредоточены в мегаполисах, где работает 41% от их общего числа. Только на Алматы приходится 22% всех "свободных работников" страны.

Несмотря на явные преимущества фриланса, у такого вида деятельности есть и свои проблемы. Так, например, работники обычно остаются вне системы социальной защиты и в некоторой степени ограничены в трудовых правах. У них нет больничных, ежегодных отпусков и других преимуществ работы с официальным трудоустройством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2008711-skolko-zarabatyvayut-frilansery-v-kazahstane/