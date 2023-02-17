Репчатый лук и капуста продолжают дорожать в Казахстане

Овощи на столе. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рост цен на продукты питания продолжается. Особенно сильно за последнюю неделю подорожали репчатый лук и белокочанная капуста. О том, как изменилась стоимость социально значимых продовольственных товаров, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам января инфляция в Казахстане достигла 20,7%. При этом рост цен на социально значимые продукты питания оказался значительно сильнее. Согласно данным Бюро национальной статистики, только за последнюю неделю, то есть с 7 по 14 февраля, они подорожали в среднем на 0,3%, а за год – на 23,6%.

Впрочем, среди основных продуктов питания есть свои рекордсмены. Например, сильнее всего в последнее время дорожает репчатый лук. В прошлый раз мы рассказывали о том, что по росту цен он обогнал сахар и, как оказалось, на этом все не закончилось.

За неделю цены на него выросли сразу на 4,7%, в годовом разрезе этот показатель равен 94,4%. Средняя стоимость килограмма лука на 14 февраля составила 181 тенге.

На этом фоне продолжает дорожать и другой социально значимый продовольственный товар – белокочанная капуста. За последнюю неделю она выросла в цене на 3,7%, а за предыдущую – на 1,4%.

Тем не менее, в годовом выражении стоимость белокочанной капусты уменьшилась на 31% – это единственный социально значимый продукт питания, который за год подешевел. По данным на 14 февраля, его средняя стоимость составляет около 111 тенге за килограмм.

Что еще подорожало в Казахстане

Помимо "рекордсменов" рост цен затронул и многие другие продукты из списка социально значимых продовольственных товаров. Так, например, на 1,3% за неделю выросла средняя стоимость моркови, а на 1,1% – риса.

Пастеризованное молоко подорожало на 0,7%, кефир и сливочное масло – на 0,6%, рожки и творог – на 0,3%, а говядина – на 0,2%. Незначительно вырос в цене и социальный хлеб – на 0,1%.

В это же время стоимость пшеничной муки первого сорта, подсолнечного масла, соли и яиц первой категории за неделю не изменилась.

При этом подешевели сахар (на 0,5%), куриные окорочка (на 0,9%), картофель (на 1,1%) и гречневая крупа (на 1,7%).

Напомним, в правительстве для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары предпринимают самые разные шаги. Так, например, заключаются меморандумы по снижению торговой надбавки с крупными торговыми сетями. О том, как работают госорганы в этом направлении, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009848-repchatyy-luk-i-kapusta-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/