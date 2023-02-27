Сколько иностранцев смогут найти работу в Казахстане в 2023 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане действует квота на трудоустройство иностранцев. О том, сколько иностранных граждан сможет найти здесь работу в 2023 году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Привлечение иностранных специалистов – обычное явление для мировой экономики. Казахстан в этом случае не исключение – отечественные компании активно привлекают профессионалов из разных стран, однако этот процесс регулируется государством.

Дело в том, что наем иностранцев может поставить в невыгодное положение самих казахстанцев. Чтобы не оставить своих граждан без работы, в Казахстане действует квота на привлечение к наемному труду иностранцев. На 2023 год она составляет 22 226 рабочих мест.

На данный момент использовано только чуть больше половины квоты – 13 496 мест. Из них 570 разрешений на работу выдано руководителям и заместителям, и 3 000 разрешений – руководителям структурных отделов.

Помимо этого разрешение на работу получило еще 7 388 специалистов и 883 квалифицированных рабочих. На сезонные работы в Казахстан приехало 217 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 348 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 411 человек, Индия – 1 693, Турция – 1 615, Великобритания – 1 104 и Узбекистан – 391.

Где работают иностранцы

По данным Минтруда, в стране насчитывается 1 645 работодателей, которые используют иностранную рабочую силу. В основном иностранцы заняты в сфере строительства (5 458 человек), а также в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (1 879 человек).

Помимо этого порядка 1 733 иностранцев работают в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1 641 человек – в обрабатывающей промышленности, а также 1 057 человек – в профессиональной, научной и технической деятельности.

Несмотря на тот факт, что больше половины квоты уже использовано, в Казахстане еще есть рабочие места для иностранцев. Согласно квоте, получить разрешение на официальное трудоустройство смогут еще около 8 730 человек.

Более того, недавно Минтруда опубликовал список особо востребованных профессий, обладатели которых могут не просто легко найти работу в стране, но и в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности оформить вид на жительство.

Напомним, чтобы получить вид на жительство в Казахстане, гражданам некоторых стран нужно подтвердить свою платежеспособность, в частности, они должны иметь на банковском счете сумму, равную 1 320 МРП (4 554 000 тенге в 2023 году). Обладатели особо востребованных профессий могут обойти это условие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010989-skolko-inostrantsev-smozhet-nayti-rabotu-v-kazahstane-v-2023-godu/