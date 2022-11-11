Мебель сильно подорожала в Казахстане

Магазин мебели. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Images

Среди множества товаров, которые выросли в цене в 2022 году, особенно выделилась мебель. Подорожание произошло на фоне роста собственного производства. О том, как за год изменились цены на мебельную продукцию в Казахстане, рассказали аналитики EnergyProm.

С января по сентябрь 2022 года в Казахстане произвели мебели на общую сумму 46,7 млрд тенге. В прошлом году этот показатель составлял лишь 44,9 млрд тенге.

Значительная часть мебели была произведена в Алматы – на 13,4 млрд тенге в стоимостном выражении. В тройку лидирующих регионов также вошли Алматинская (3,5 млрд тенге, плюс 34,9% за год) и Павлодарская (3,5 млрд тенге, плюс 32,3%) области.

Производство мебели в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В натуральном выражении также наблюдается рост. Так, в стране произвели 56,9 тыс. единиц деревянной мебели для кухни и гостиной. Это на 35,5% больше, чем было произведено в прошлом году.

Рост затронул и производство кухонной мебели (73 тыс. изделий, что на 20% больше, чем годом ранее). Выпуск стульев, табуретов и прочей мебели для сидения с металлическим каркасом вырос на 10,6% за год, до 869,1 тыс. изделий.

В стране также произвели 173,3 тыс. единиц мебели для офиса и 30,2 тыс. изделий для спален, не считая кроватей и шкафов.

Производство мебели в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, помимо роста производства, в 2022 году также было зафиксировано увеличение объемов импорта.

За январь-август текущего года в Казахстан завезли 85,8 тыс. тонн мебельных изделий для дома на сумму 237,7 млн долларов. В натуральном выражении импорт вырос на 2,1%, в денежном — на 6,2%.

Основной объем импорта обеспечили страны СНГ – всего 67,2 тыс. тонн мебели. В основном в страну завозились товары из России (36,4 тыс. тонн) и Беларуси (26,5 тыс. тонн).

Что касается остального мира, то здесь практически весь объем импорта (18,6 тыс. тонн) обеспечили две страны – Китай (7,8 тыс. тонн) и Турция (7,6 тыс. тонн).

Импорт мебели в Казахстан. Инфографика: energyprom.kz

Как выросли цены

Вместе с ростом производства и увеличением импорта в стране также зафиксировано подорожание конечного продукта для населения.

Так, по данным аналитиков, к ноябрю текущего года цены на мебель и предметы домашнего обихода выросли на 24,8% за год. Этот показатель значительно выше общереспубликанского показателя инфляции непродовольственных товаров, который по итогам октября составил 17,9%

Сильнее всего рост цен ощутили жители Астаны – здесь мебель подорожала сразу на 48,1% за год. В тройку антилидеров также попали Кызылординская и Туркестанская области – рост цен составил 45,6% и 45,5% соответственно.

Также значительный рост цен был зафиксирован в Восточно-Казахстанской (на 38,7% за год) и Атырауской (на 36,3%) областях. Наименьший годовой рост цен в секторе был зафиксирован в Алматы – лишь на 8,5%.

Как подорожала мебель. Инфографика: energyprom.kz

Отметим, что цены на мебель в Казахстане росли и раньше. Главной причиной подорожания является импортозависимость этой сферы экономики. Дело в том, что сырье для производства казахстанской мебели завозится в основном из соседней России.

Как аналитики отмечали ранее, отечественное мебельное производство зависит от поставок российского сырья на 70-80%. Учитывая кросс-курс тенге к рублю, который с начала года сильно вырос, рост цен на мебель вполне объясним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996723-mebel-silno-podorozhala-v-kazahstane/