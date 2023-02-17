Продукты питания подорожали более чем на 30% в одном из регионов Казахстана

Подсолнечное масло и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция продолжает бить рекорды в Казахстане, но не везде наблюдается один и тот же рост цен. В каком регионе товары и услуги подорожали сильнее всего, рассказали в Национальном банке РК.

По итогам января 2023 года инфляция в Казахстане достигла рекордных 20,7%. Продукты питания выросли в цене на 25,7%, непродовольственные товары – на 20,2%, а платные услуги – на 14,2%.

Однако стоит отметить, что в ряде регионов эти показатели оказались значительно выше средних по республике. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области (24,1%), Астане (23,8%) и Акмолинской области (21,8%).

В целом в девяти регионах цены растут быстрее, чем в среднем по стране. А в Шымкенте и Алматы инфляция оказалась ниже среднего значения – 20,4 и 20,2% соответственно.

Инфляция в регионах. Инфографика: Национальный банк РК

Где сильнее подорожали продукты питания

Продовольственная инфляция является самой сильной в стране. Некоторые товары за год успели подорожать почти в два раза. Например, репчатый лук и сахар.

Впрочем и здесь рост цен в зависимости от региона был разным. Сильнее всего продукты питания подорожали в Мангистауской области – сразу на 31,5% за год, то есть на 5,8 пункта больше, чем в среднем по стране.

Отличились ростом цен на продукты питания также Туркестанская область (27,4%) и Шымкент (27,2%).

Напомним, что с резким ростом цен в регионах растет и прожиточный минимум. Например, в Мангистауской области для того, чтобы закрыть минимальные потребности среднестатистического жителя нужно около 58 183 тенге, что почти равняется прошлогодней минимальной зарплате.

Продовольственная инфляция выше среднего показатели была зафиксирована в Кызылординской, Северо-Казахстанской областях и в Астане – везде по 26,7%, в Актюбинской (26,5%), Павлодарской (26,3%), Жамбылской и Костанайской (по 26,1%), а также в Западно-Казахстанской (25,8%) областях.

Непродовольственные товары сильнее всего подорожали в Астане (на 31,7%), Восточно-Казахстанской (21,8%), Туркестанской (21,0%), Северо-Казахстанской (20,9%) и Абайской (20,6%) областях.

Самым сильным подорожанием платных услуг отметились Акмолинская (18,4%), Мангистауская (18,3%) и Улытауская (16,5%) области.

Выше среднего по стране рост цен был зафиксирован в Алматы (15,7%), а также в Карагандинской (15,5%), Северо-Казахстанской (15,3%), Абайской (15,0%), Западно-Казахстанской (14,8%), Жетысуской (14,5%) и Восточно-Казахстанской (14,3%) областях.

Инфляция в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

В целом стоит отметить, что, несмотря на очередной годовой рекорд, месячная инфляция заметно снизила свои темпы, составив всего 1,1%. Впрочем это все равно выше среднего значения январской инфляции за последние 5 лет – 0,6%.

Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Самый высокий показатель месячного роста цен среди регионов был зафиксирован в Актюбинской области – 1,7%, а самый низкий в Алматинской – 0,7%. Среди крупнейших городов страны первое место занял Шымкент – 1,5%. В Алматы и Астане этот показатель составил лишь 1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009790-produkty-pitaniya-podorozhali-bolee-chem-na-30-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/