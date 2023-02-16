Рост доллара до 515 тенге ожидают эксперты к 2025 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В данный момент тенге проходит стадию укрепления, однако это может продлиться недолго. В течение двух следующих лет некоторые эксперты ожидают сильного ослабления национальной валюты. Об их прогнозах, рассказали в Национальном банке РК.

Сейчас казахстанский тенге чувствует себя неплохо и заметно укрепляется к другим валютам. Так, например, официальный курс доллара на 16 февраля составляет 447,29 тенге, всего за день американская валюта подешевела на 3,88 тенге.

Аналогичное укрепление тенге наблюдается и по отношению к евро, который за день подешевел сразу на 5,69 тенге, и к рублю, чей курс снизился на 0,09 тенге. Впрочем, некоторые эксперты считают, что такая ситуация долго не продлится.

Курс доллара США

Как можно понять из результатов опроса, который провел Национальный банк РК среди профессиональных участников рынка, респонденты ожидают, что тенге скоро "просядет", и в течение года курс доллара поднимется примерно до 477,8 тенге.

В 2024 году доллар, согласно медианным прогнозам, вырастет до 500 тенге, а в 2025 – достигнет рекордных 515 тенге.

Напомним, в 2022 году тенге уже испытывал такое сильное падение – весной курс доллара значительно превышал отметку в 500 тенге.

Прогноз по курсу тенге. Инфографика: Национальный банк РК

Инфляция

Впрочем, одним мнением по курсу тенге эксперты не ограничились. На фоне текущей рекордной инфляции, которая по итогам января достигла 20,7%, респонденты ухудшили свои прогнозы по поводу роста цен.

Медианное значение ожидаемой инфляции на 2023 год выросло с 11,2% до 11,8%. Впрочем, оценки на последующие годы остались на прежнем уровне: ожидается постепенное снижение инфляции до 8% – в 2024 году и до 7% – в 2025.

Прогноз инфляции. Инфографика: Национальный банк РК

Базовая ставка

В связи с этим эксперты ожидают также и смягчения Нацбанком денежно-кредитной политики в стране. В ближайшее время НБРК не планирует снижать базовую ставку, но в будущем это сделать придется, чтобы избежать негативных последствий для экономики.

Сейчас базовая ставка равна 16,75%, но эксперты ожидают, что Национальный банк РК в течение 2023 года снизит ее до 15,5%, в 2024 году – до 11,4%, а в 2025 – до 9,3%.

Впрочем, здесь наблюдается ухудшение прогнозов: ранее ожидалось, что базовая ставка в 2023 году снизится до 12,4%, а уже в 2024 – до 9,5%.

Прогноз по базовой ставке. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, повышая базовую ставку, Нацбанк не только борется с ростом цен, но и заметно тормозит экономику – бизнесу становится сложнее брать новые кредиты, что в итоге отражается на их эффективности.

Стоит отметить, что макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009682-rost-dollara-do-515-tenge-ozhidayut-eksperty-k-2025-godu/