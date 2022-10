Сколько молодых казахстанцев не работает и не учится, рассказали аналитики

Молодые люди. Иллюстративное фото: pixabay.com

NEET (от англ. Not in Education, Employment or Training) – молодые люди, которые по какой-либо причине не получают образование и не имеют постоянной работы. Сколько таких граждан проживает в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует множество различных программ по поддержке молодежи. Так, например, для молодых казахстанцев, которые не могут найти работу, была запущена программа «Первое рабочее место». В рамках нее граждане в возрасте до 29 лет могут найти работу независимо от наличия опыта.

Существуют и другие программы, которые направлены на помощь уже работающей молодежи. Например, «Карағанды жастары» – жилищная программа, в рамках которой молодые карагандинцы, которые официально работают, могут взять льготный ипотечный кредит под 5%.

У этой программы есть и аналоги в других регионах, в частности в Алматы и в Жамбылской области.

Также действуют и меры поддержки в области образования. Так, например, общественный фонд Qazaqstan Halqyna в рамках конкурса предоставляет гранты на обучение в университетах.

Получить такой грант могут как выпускники школ, так и те, кто ее закончил давно. При этом поступающий волен самостоятельно выбирать специальность, по которой он хочет учиться.

Однако, как показывает практика, несмотря на многочисленные программы поддержки молодежи, доля NEET, то есть тех, кто не учится и не работает, в Казахстане во втором квартале 2022 года составила порядка 6,5% от общего числа работоспособных молодых граждан. Об этом сообщил аналитический портал Finprom.

Доля молодежи NEET. Инфографика: finprom.kz

Причем, в зависимости от региона, этот показатель может быть значительно выше. Так, например, самая высокая доля молодежи NEET была зафиксирована в Улытауской области – сразу 12,6% от общего числа работоспособных молодых граждан.

Следом идут Восточно-Казахстанская (10,8%) и Карагандинская области (9,2%).

Также значительно выше среднего показателя по стране доля неработающей и не получающей образование молодежи была зафиксирована в следующих регионах Казахстана:

Жамбылская область – 7,5% ;

; Алматинская область – 7,5% ;

; Северо-Казахстанская область – 7,2% ;

; Актюбинская область – 7,1% ;

; Астана – 7,1% ;

; Мангистауская область – 7%.

Доля молодежи NEET в разрезе регионов. Инфографика : finprom.kz

Всего, по итогам обследования занятости населения, численность молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет, имеющих образование, во втором квартале 2022 года составила 3,24 млн человек. Как отмечают аналитики, это на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из них 1,81 млн человек относятся к рабочей силе, из которых порядка 68,5 тыс. человек – безработные.

Сколько работоспособной молодежи насчитывается в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Еще порядка 1,43 млн человек не входят в состав рабочей силы, из которых 1,29 млн человек – по причине получения образования.

Сколько молодых людей не работет из-за учебы. Инфографика: finprom.kz

Напомним, по последним данным, в Казахстане проживает порядка 452 тыс. безработных граждан – это 4,9% от общего числа работоспособного населения (9,26 млн человек).

