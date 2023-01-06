Кто чаще всего пользуется наличными деньгами в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие казахстанцы давно перешли на безналичный расчет, однако также есть и те, кто по какой-либо причине по прежнему предпочитает наличные деньги. О том, кто в Казахстане чаще всего пользуется "наличкой", рассказали в Национальном банке РК.

Безналичный расчет плотно вошел в жизнь казахстанцев. По данным аналитиков, доля "безнала" в общем объеме денежных операций в конце 2022 года достигла 82%.

Впрочем многие жители страны по-прежнему предпочитают наличные деньги. Нацбанк РК провел опрос среди населения и выяснил, что порядка 60% казахстанцев используют "наличку" для повседневных расчетов и 74% пользуются безналичными инструментами.

Другими словами, достаточно большое количество граждан регулярно используют и наличный, и безналичный расчеты. При этом лишь 15% расплачиваются только наличными деньгами.

Как обычно используют "наличку"

Согласно данным опроса, чаще всего казахстанцы используют наличные средства, когда закупаются на рынках и в магазинах у дома.

При этом 30% опрошенных заявили, что переходят на "наличку" по просьбе продавцов, 29% – из-за отсутствия на месте покупки интернета, 26% ответили, что платят наличными деньгами "по привычке", и еще 24% – из-за того, что у предпринимателя нет терминала.

Причины выбора наличной оплаты. Инфографика: Национальный банк РК

Кто чаще всего пользуется "наличкой"

Использование наличных денег тесно связано с возрастной группой. Как оказалось, чем старше возраст казахстанцев, тем чаще они предпочитают наличные деньги при оплате за товары и услуги.

Так, среди возрастной группы от 50 до 60 лет порядка 82% граждан предпочитают "наличку". В группе от 40 до 49 лет их доля составляет 68%.

В то же время среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет доля предпочитающих наличные средства составляет всего 42%.

Стоит отметить, что в сельских районах "наличку" выбирают чаще, чем в городах – 68% против 54%. При этом женщины реже пользуются наличными деньгами, чем мужчины.

Кто чаще всего пользуется наличными деньгами. Инфографика: Национальный банк РК

Что касается безналичной оплаты, то в основном, согласно опросу, граждане предпочитают расплачиваться мобильными переводами – почти 80%, с помощью QR-кода (порядка 60%), а также платежными карточками (около 20%).

Напомним, несмотря на то, что переводы через мобильные банковские приложения оказались очень удобными, они также могут использоваться недобросовестными предпринимателями и бизнесменами в качестве способа ухода от налогов.

В этой связи в правительстве хотят взять под контроль мобильные переводы и проверять те из них, что вызовут "подозрения". С этого года под проверку уже попали чиновники, а также лица приравненные к ним и их супруги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004399-kto-chasche-vsego-polzuetsya-nalichnymi-dengami-v-kazahstane/