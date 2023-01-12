Токаеву доложили о механизмах работы проекта "Нацфонд – детям"

Касым-Жомарт Токаев и Ерулан Жамаубаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром финансов Еруланом Жамаубаевым. Главе государства был представлен отчет об итогах социально-экономического развития страны за прошедший год, передает сайт Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах социально-экономического развития страны за прошедший год и основных направлениях дальнейшей работы финансово-экономического блока правительства.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что рост ВВП составил 3,1%, объем инвестиций увеличился на 7,8%. Наблюдается положительная динамика по всем отраслям экономики. В частности, уровень производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%, в строительстве – на 9,4%, в сельском хозяйстве – на 9,1%.

Было отмечено, что внешний товарооборот за 11 месяцев 2022 года вырос на 33,4%. Произошло значительное укрепление положительного торгового баланса. При этом экспорт обработанных товаров увеличился на 33,8% достигнув 24,1 млрд долларов.

Согласно сведениям, представленным главе государства, план по доходам республиканского бюджета перевыполнен на 309 млрд тенге.

Президент был проинформирован о ходе разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов, механизмах работы проекта "Нацфонд – детям", принимаемых мерах по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

По поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в "Фонд поддержки инфраструктуры образования". На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.

Наряду с этим Ерулан Жамаубаев рассказал о реализации положений закона о банкротстве физических лиц.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на эффективное использование бюджетных средств, улучшение состояния государственных финансов, а также усовершенствование налогового и таможенного администрирования.

Напомним, во время сентябрьского послания президент Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять половину инвестиционных доходов Нацфонда детям.

Позже Руслан Желдибай, занимавший тогда пост пресс-секретаря главы государства, рассказал, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда.

В декабре был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках данной программы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005166-tokaevu-dolozhili-o-mehanizmah-raboty-proekta-natsfond-detyam/