Ежегодно увеличивать стипендии студентам-медикам планируют в Казахстане

Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские студенты, обучающиеся по государственному гранту, могут также рассчитывать на получение стипендии. При этом студентам-медикам их планируется увеличивать ежегодно. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения РК.

Стипендии в Казахстане не привязаны ни к одному расчетному показателю. Из-за этого увеличение с нового года месячного расчетного показателя (МРП) никак не повлияло на их размер.

Однако их все равно периодически увеличивают, внося изменения в соответствующие правила. Так, осенью прошедшего года казахстанские студенты стали получать стипендии в увеличенном размере.

Как напоминают в Минздраве, в 2021 году для студентов-медиков бакалавриата стипендия была увеличена почти в 2 раза, интернов – на 25%, для резидентов, магистрантов, докторантов – на 15%.

Данные выплаты собираются повышать и дальше. В частности, для студентов казахстанских медвузов до 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендии на 15-20%. Как считают в министерстве, это послужит дополнительным импульсом для хорошей учебы и привлечет сильных абитуриентов.

Стоит отметить, что в 2023 году также планируется увеличить количество грантов резидентуры за счет республиканского бюджета до 2 500 единиц. В прошлом году было выделено лишь 1 500 грантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004371-ezhegodno-uvelichivat-stipendii-studentam-medikam-planiruyut-v-kazahstane/