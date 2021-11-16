Стипендии студентов в Казахстане увеличатся в два раза

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Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе заседания правительства сообщил, что до 2025 года у студентов вырастут стипендии, передает корреспондент NUR.KZ.

"По поручению главы государства размеры стипендий студентов увеличились в 2 раза. До 2025 года стипендии бакалавров возрастут еще в 2 раза, а магистрантов и докторантов – в 1,5 раза", – отметил глава МОН.

Также, по его словам, вырастет и число грантов.

"За последние годы количество грантов увеличилось почти вдвое. Теперь, к 2025 году, количество грантов постепенно вырастет до 75 тысяч", – добавил министр.

Ранее глава другого министерства – индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов в кулуарах правительства объяснил рост цен на автомобили и квартиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942449-stipendii-studentov-v-kazahstane-uvelichatsya-v-dva-raza/