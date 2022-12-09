Какие продукты питания сильнее всего подорожали в Казахстане

Продукты. Иллюстративное фото: Aja Koska/Getty Images

Казахстанцы в текущем году столкнулись с рекордным ростом цен. В том числе сильно выросла стоимость продовольственных товаров. О том, какие продукты питания подорожали заметнее всего, рассказали аналитики EnergyProm.

По итогам ноября инфляция в Казахстане достигла рекордных 19,6%. Сильнее всего за месяц подорожали продовольственные товары – сразу на 1,8%. За год этот показатель вырос до 24,1%.

Однако стоит отметить, что цены не растут на все товары одинаково – некоторые из них сильно дорожают, а стоимость других и вовсе снижается.

Так, например, овощи и фрукты в среднем подорожали на 17,4% за год. В том числе стоимость свежих фруктов выросла на 18,9%, овощей – на 11%.

Среди фруктов сильней всего подорожали бананы – на 45,8% за год. Их средняя стоимость в ноябре выросла до 867 тенге за килограмм. Следом идут апельсины (на 26,2%, до 959 тенге), яблоки (на 11,3%, до 528 тенге) и лимоны (на 8,6%, до 1,2 тыс. тенге).

Среди овощей сильнее всего выросли в цене огурцы – сразу на 30,8%, до 691 тенге за килограмм. Также подорожали репчатый лук (на 26,5%, до 116 тенге), помидоры (на 14,4%, до 678 тенге) и картофель (на 9,9%, до 155 тенге).

При этом за год подешевели белокочанная капуста (на 16,5%, до 100 тенге за килограмм), морковь (на 4,6%, до 145 тенге) и свекла (на 1,3%, до 226 тенге).

Рост цен на овощи и фрукты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, не только овощи и фрукты за год заметно выросли в цене. Сильно подорожали мясные и молочные продукты. На это также обращали внимание сами казахстанцы, которые участвовали в недавнем опросе Нацбанка РК по поводу инфляции в стране.

Так, по итогам ноября молочные продукты подорожали на 30% за год. Сильнее всего выросли цены на сметану – на 36,6%, до 1 724 тенге в среднем за килограмм. Далее идет твердый сыр, он подорожал на 33,2% – в ноябре килограмм продукта в среднем стоил 4 449 тенге.

Собственно, само молоко в зависимости от жирности подорожало на 24-29% за год, а средние цены разнятся от 331 до 417 тенге за литр.

В свою очередь мясные продукты за год подорожали на 16,1%. Причем цены выросли на все популярные у казахстанцев виды мяса.

Говядина с костями в розничных точках продаж в среднем стоила 2,4 тыс. тенге за килограмм, баранина – 2,7 тыс. тенге, свинина – 2,1 тыс. тенге, конина – 3 тыс. тенге. Куры обходились в 1,4 тыс. тенге за килограмм, куриные окорочка – в 1,2 тыс. тенге, вареная колбаса – в 2,6 тыс. тенге, полукопченая колбаса – в 3,1 тыс. тенге.

Рост цен на продукты животного происхождения в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Заметно за год подорожали хлебобулочные изделия, макароны и крупы.

Так, по данным аналитиков, хлеб подорожал на 19,3% за год. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта в ноябре продавали в среднем по 349 тенге за килограмм, из муки первого сорта – по 197 тенге, а ржано-пшеничный – по 421 тенге.

В то же время крупы выросли в цене на 36,8%, макаронные изделия – на 42,2%, а мука – на 43,7%.

В ноябре пшеничная мука высшего сорта в среднем стоила 373 тенге за килограмм, первого сорта – 243 тенге, рожки – 552 тенге, вермишель – 561 тенге, лапша – 1,1 тыс. тенге за килограмм.

Среди круп перловая крупа в среднем подорожала на 44,5% (до 368 тенге за килограмм), гречневая – на 38,2% (до 718 тенге), овсяная – на 37,5% (до 606 тенге), манная – на 37,1% (до 450 тенге), рис – на 33,5% (до 489 тенге), пшено – на 25,2% (до 470 тенге).

Рост цен на мучные изделия и крупы в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Отметим, что цены в разных регионах также росли по-разному. По данным аналитиков, самый сильный прирост цен на продукты питания был зафиксирован в Мангистауской области – сразу на 31,4%.

Следом идут Актюбинская область и Шымкент – по 25,8% в каждом из регионов. А вот наименьший годовой рост был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области – 22,6%.

В Алматы и Астане продукты питания выросли в цене на 23,5% и 24,1% соответственно.

На сколько подорожали продукты питания в регионах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, рост цен также влияет и на размер прожиточного минимума на душу населения в регионе. Из-за резкого подорожания продуктов питания в некоторых областях страны этот показатель успел обогнать минимальную зарплату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000858-kakie-produkty-pitaniya-silnee-vsego-podorozhali-v-kazahstane/