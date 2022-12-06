Мясо продолжает дорожать в Казахстане

Накрыть новогодний стол в этом году выйдет значительно дороже, ведь все популярные виды мяса в Казахстане заметно подорожали. О том, как за год изменились цены, рассказали аналитики EnergyProm.
К декабрю текущего года продовольственная инфляция в стране достигла 24,1%. Вместе с остальными продуктами питания заметно подорожало и мясо.
Так, за один ноябрь свинина выросла в цене на 1,6%, а конина – на 1%. Средняя стоимость говядины и популярной у населения баранины за месяц увеличилась на 0,4%.
При этом годовой рост цен оказался более значительным. По итогам ноября говядина с костями подорожала на 8% за год, а баранина с костями – на 12,4%. Чуть сильнее выросли цены на свинину с костями (на 13,4% за год). Однако сильнее всего подорожала конина – сразу на 16,1% за год.
Таким образом, к началу декабря текущего года средняя стоимость килограмма разных видов мяса с костями была следующей:
- свинина – 2 077 тенге;
- говядина – 2 421 тенге;
- баранина – 2 673 тенге;
- конина – 2 999 тенге.
Напомним, за год в стране также заметно подорожало и мясо птицы. К сентябрю текущего года рост цен составил 27,9%, а килограмм мяса стоил в среднем 1 300 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000329-myaso-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/