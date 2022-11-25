Турция в очередной раз снизила базовую ставку, несмотря на рост инфляции

Турецкая лира. Иллюстративное фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Официальная инфляция в Турции превышает казахстанскую в четыре с половиной раза. Тем не менее, Центральный банк Турецкой республики в очередной раз снизил базовую ставку. О том, как изменилась денежно-кредитная политика страны, читайте в материале NUR.KZ.

Летом в Турции наблюдался рекордный за последние 24 года рост цен на товары и услуги. К августу инфляция в стране достигла 79,6%.

Обычно в таких случаях центральные банки (ЦБ) многих стран повышают базовую ставку, чтобы «охладить» экономику страны и снизить покупательскую активность населения.

Однако ЦБ Турции пошел по другому пути, и, наоборот, понизил ее с 14% до 13% в августе. Затем произошло еще одно снижение в сентябре – до 12% и следом в октябре – до 10,5%. Таким образом турецкий финрегулятор твердо дал понять, что не собирается менять свой курс.

Также произошло и в этот раз. 24 ноября текущего года Центральный банк Турецкой республики принял решение в очередной раз понизить базовую ставку. Снижение произошло сразу на 150 базисных пункта – с 10,5% до 9%. При этом сам регулятор заявил, что эта процентная ставка отвечает текущим экономическим условиям и дальнейших понижений не планируется.

«Учитывая растущие риски, связанные с глобальным спросом, Комитет оценил, что текущая процентная ставка является адекватной, и решил завершить цикл снижения ставок, который начался в августе», - говорится в сообщении Центрального банка Турции.

Тем временем, согласно отчету Турецкого статистического института, рост цен на товары и услуги по итогам октября в стране достиг очередного рекордного показателя в 85,51% - это в 4,5 раза больше уровня инфляции в Казахстане (18,8%).

Впрочем, решение в очередной раз понизить базовую ставку еще не значит, что Турция решила прекратить бороться с инфляцией. Центральный банк дает понять, что использует другие механизмы борьбы с ростом цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998968-turtsiya-v-ocherednoy-raz-snizila-bazovuyu-stavku-nesmotrya-na-rost-inflyatsii/