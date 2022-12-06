На сколько выросли зарплаты в Казахстане и других странах ЕАЭС в 2022 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За три квартала текущего года все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показали прирост заработных плат населения. При этом Казахстан оказался в списке лидеров по данному показателю. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Среднемесячная номинальная заработная плата – это статистический показатель, который отражает средний уровень оклада населения без вычета налогов и прочих отчислений.

Например, три человека получили зарплату в размере 75 тыс., 40 тыс. и 100 тыс. тенге соответственно. Тогда их средний доход составит сумму этих зарплат, разделенную на три, что равно около 71,2 тыс. тенге.

При этом такой показатель менее точно отражает реальное положение дел, в отличие от медианной заработной платы.

Согласно статистическим данным Евразийской экономической комиссии, за 3 квартала 2022 года номинальный оклад вырос во всех странах-участницах организации.

Рост номинальной зарплаты

Номинальный оклад – это та сумма, которая обычно прописывается в трудовом договоре работника. А то, что он получает в результате на руки, является нетто-зарплатой.

За 9 месяцев 2022 года самый сильный прирост среднемесячной номинальной зарплаты (по сравнению с январем-сентябрем 2021 года) оказался в Кыргызстане: средний месячный оклад составил 25 027 сомов или 297 долларов США по средневзвешенному курсу местной валюты.

Это на 27,9% больше, чем годом ранее.

На втором месте расположился Казахстан: в среднем за три квартала граждане получали 299 404 тенге в месяц или 654 доллара США по средневзвешенному курсу Нацбанка. За год показатель вырос на 24,1%.

Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2022 года в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Остальные страны заметно отстали по уровню прироста:

Беларусь – плюс 13,6% за год и 1 598 белорусских рублей или 594 доллара США ;

; Армения – прирост на 13,4%, а средний месячный оклад составил 225 436 драм или 503 доллара США ;

; Россия – средний оклад вырос на 12,6%, достигнув отметки в 61 794 рубля или 892 доллара США.

То есть Казахстан оказался на втором месте как по годовому приросту номинальной среднемесячной зарплаты, так и в ее долларовом выражении.

Рост реальной зарплаты

Реальная зарплата – это отношение объема товаров, который можно приобрести на сумму оклада. Она скорректирована на индекс потребительских цен на товары и услуги, то есть учтена инфляция и ее влияние на покупательскую способность денег.

И если номинальный оклад может не меняться, то "реальная" зарплата будет зависеть от стоимости этих товаров и услуг – чем они дороже, тем меньше реальный заработок при тех же цифрах в трудовом договоре.

Продуктовая корзина и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно данным источника, из пяти стран только в трех произошел рост реальной среднемесячной заработной платы. Так, позволить себе покупку большего количества товаров за год смогли жители:

Кыргызстана – прирост по сравнению с январем-сентябрем 2021 года составил 12,7%;

Казахстана – рост на 9,4% за год;

Армении – плюс 4,4% к реальной зарплате.

В то же время Беларусь и Россия показали снижение реальных заработных плат населения: на 1,8% и 1,5% соответственно.

Другими словами, по росту среднемесячной номинальной и реальной заработных плат в январе-сентябре 2022 года Казахстан оказался на втором месте в ЕАЭС после Кыргызстана.

При этом уровень зарплат в долларовом выражении также оказался на втором месте, но уже после России: 654 доллара против 892 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000163-na-skolko-vyrosli-zarplaty-v-kazahstane-i-drugih-stranah-eaes-v-2022-godu/