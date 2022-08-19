Где в Казахстане больше всего безработных, рассказали эксперты

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Высокий уровень безработицы – серьезная проблема для любой страны в мире. В Казахстане она не является острой, однако с каждым годом количество граждан, оставшихся без работы, растет. Где больше всего в стране проживает безработных, узнали эксперты Finprom.

На данный момент в Казахстане насчитывается порядка 452 тыс. безработных граждан. Несмотря на внушительную цифру и тот факт, что их стало больше на 0,1% по сравнению с 2021 годом, общий уровень безработицы остался прежним – 4,9%.

Кстати, еще в мае в стране насчитывалось около 453,1 тыс. безработных. Тот факт, что их стало меньше, может говорить о том, что ситуация с трудоустройством начала постепенно улучшаться.

Инфографика: finprom.kz

Отметим, что уровень безработицы в сельской и городской местностях различается. Более того, в селах численность безработных за год заметно выросла – на 1,3%, до 182,8 тыс. человек. В то же время в городах их число сократилось на 0,7%, до 269,1 тыс. человек.

На данный момент средний уровень безработицы составляет 4,9% в сельских районах и 4,8% – в городских.

Инфографика: finprom.kz

Среди безработных больше женщин

В гендерном разрезе разрыв более значителен. Так, уровень безработицы среди мужчин увеличился с 4,2% до 4,4%, но это все же значительно ниже уровня безработицы среди женщин, который во втором квартале 2022 года составил 5,3%. Однако здесь наблюдается некоторое сокращение: в 2021 году доля безработных женщин составляла 5,6%.

Инфографика: finprom.kz

Где больше всего безработных

Тогда как по стране средний уровень безработицы равен 4,9%, в некоторых регионах он значительно выше. Лидерство по доле безработного населения занимают Туркестанская и Мангистауская области – по 5,1% в каждой.

Следом идут сразу четыре региона, в каждом из которых доля безработного населения составляет 5%: Алматы, Шымкент, а также Жамбылская и Западно-Казахстанская области.

В Абайской и Кызылординской областях уровень безработицы равен среднему по стране – 4,9%, а вот Улытауская область отличилась самыми низкими показателями – всего 4,2%.

Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что безработных казахстанцев не бросают на произвол судьбы: специально для них создаются государственные программы по поиску работы, а тем, кто потерял работу и не может найти новую, полагаются пособия. О том, как его оформить, мы рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983946-gde-v-kazahstane-bolshe-vsego-bezrabotnyh-rasskazali-eksperty/