Сколько получают самозанятые граждане в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Самозанятые – это категория граждан, которые не являются наемными работниками, но зарабатывают за счет самостоятельной деятельности. О том, сколько людей работают по данной схеме и какие доходы получают, читайте в материале NUR.KZ.

Обычно самозанятые могут оказывать услуги частным лицам или организациям без оформления трудового договора.

При этом они могут осуществлять пенсионные, страховые и социальные взносы в рамках единого совокупного платежа (ЕСП).

В то же время к самозанятым не относятся:

индивидуальные предприниматели;

лица, занимающиеся частной практикой;

члены и учредители производственных кооперативов, акционерных обществ и так далее.

О том, сколько самозанятых граждан имеется в Казахстане и какой доход они получают, сообщил аналитический портал FinProm.kz.

Доходы самозанятых казахстанцев

Согласно статистическим данным, из 2,1 млн самозанятых граждан 862,1 тыс. человек (41,2%) получали от двух прожиточных минимумов (68,6 тыс. тенге на 2021 год) до 80 тыс. тенге за весь четвертый квартал 2021 года.

Уровень дохода среди самозанятых казахстанцев. Источник: finprom.kz

На втором месте оказался доход в размере от 100 до 150 тыс. тенге за четвертый квартал прошлого года – у 328 тыс. самозанятых.

На третьем месте по распространенности оказался доход в размере от 1 до 2 ПМ (от 34,3 до 68,6 тыс. тенге за три месяца). Столько получали 301 тыс. самозанятых казахстанцев.

А почти 70 тыс. человек вовсе заработали менее 1 ПМ (34,3 тыс. тенге) за октябрь-декабрь 2021 года. Из них 103 человека – с нулевым доходом.

Были и те, кто получал более высокие поквартальные доходы. Но их количество оказалось значительно меньше, чем в указанных группах. Так, если разделить людей по уровню совокупного дохода (сумма за последние три месяца 2021 года), то получим следующие данные:

от 150 до 200 тыс. тенге – получали почти 142 тыс. самозанятых;

– получали почти 142 тыс. самозанятых; от 200 до 250 тыс. тенге – менее 40 тыс. человек;

– менее 40 тыс. человек; от 250 до 300 тыс. тенге – 29,9 тыс. казахстанцев;

– 29,9 тыс. казахстанцев; от 300 до 400 тыс. тенге – 25 тыс. самозанятых граждан;

– 25 тыс. самозанятых граждан; от 400 до 500 тыс. тенге – 9,8 тыс. самозанятых;

– 9,8 тыс. самозанятых; более 500 тыс. тенге – 5,1 тыс. человек.

То есть, 2 из 5 самозанятых казахстанцев, или более 862 тысяч из 2,1 млн человек, зарабатывали от 70 до 80 тыс. тенге в октябре-декабре 2021 года.

Самозанятые переезжают в города

На начало 2022 года общее количество самозанятых казахстанцев составило 2,1 млн человек, или 23,8% от общего числа занятого населения. При этом их количество сохраняется в пределах данной отметки последние 5 лет.

Количество самозанятых в разрезе регионов Казахстана. Источник: finprom.kz

Традиционно большая часть самозанятых (57%) проживает в сельской местности. Но заметно постепенное изменение данной тенденции:

10 лет назад – было зафиксировано 68,8% самозанятых на селе;

5 лет назад – уже 65,2% в сельской местности;

по итогам 2020 года – снижение доли до 58,5%.

А по итогам 2021 года число самозанятых в городах выросло до 901,5 тыс. человек (на 4,9%), в то время как на селе показатели снизились на 1,3% (всего 1,2 млн человек).

Большая часть самозанятого населения сконцентрирована в Туркестанской области – 359,9 тыс. человек. А меньше всего – в Мангистауской области (15,5 тыс. человек).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1957093-skolko-poluchayut-samozanyatye-grazhdane-v-kazahstane/