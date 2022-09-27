На какие выплаты приходится жить безработным казахстанцам

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официально работающие казахстанцы в случае потери работы могут рассчитывать на выплаты из Госфонда социального страхования (ГФСС). О том, сколько человек получили финансовую помощь, узнали журналисты NUR.KZ.

Во втором квартале 2022 года в Казахстане насчитывается порядка 452 тыс. безработных граждан. И если их работодатели производили отчисления в ГФСС, то они имеют право на получение соцвыплат сроком вплоть до шести месяцев.

Поэтому важно проверять, производятся ли все положенные отчисления.

Количество таких граждан с каждым месяцем становится все больше. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты, по состоянию на 1 сентября текущего года выплаты из ГФСС в связи с потерей работы получили 71,4 тыс. человек. Причем 63,7 тыс. граждан получили эту социальную выплату впервые именно в 2022 году.

Для сравнения, согласно данным ведомства, по состоянию на 1 августа количество получателей составляло около 66,1 тыс. человек, а в июле – вовсе 59,8 тыс. человек.

На какую соцвыплату могут рассчитывать потерявшие работу казахстанцы

Стоит отметить, что соцвыплаты из ГФСС по случаю потери работы не являются полноценным заработком для человека. Это крайняя мера, которая призвана только поддержать казахстанцев в трудную минуту, пока те не найдут себе другую работу.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Так, в 2022 году максимальный размер соцвыплаты может достигать 40% от потерянного дохода.

Однако, как мы рассказывали ранее, с 1 января 2023 года размер компенсации будет увеличен на 13%. Таким образом, максимальный размер социальной выплаты из ГФСС по случаю потери работы увеличится с 40 до 45%.

Как получить соцвыплату из ГФСС

Сейчас оформить выплаты можно онлайн. Для этого потерявшему работу казахстанцу нужно зарегистрироваться на сайте "Электронного правительства" – eGov.kz.

Как это сделать на eGov:

зайти в раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу"; заказать услугу онлайн, заполнить все поля и отправить заявку подписав ее ЭЦП; ЦОН предложит заявителю подходящие вакансии; если работа не будет найдена, то гражданину в течение трех дней будет дан статус безработного.

Однако подобную услугу в онлайн-режиме также можно получить через "Электронную биржу труда" – enbek.kz. О том, как это сделать, мы рассказывали здесь.

Стоит отметить, что в обоих случаях безработному казахстанцу придет SMS-сообщение от Минтруда, в котором его попросят дать согласие на назначение выплаты. В случае положительного ответа деньги будут назначены автоматически.

Социальная выплата на случай потери работы осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1989826-na-kakie-vyplaty-prihoditsya-zhit-bezrabotnym-kazahstantsam/