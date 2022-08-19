Турция перестала бороться с инфляцией и снизила ключевую ставку

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В Турции, несмотря на рекордную за последние десятилетия инфляцию, решили снизить ключевую ставку. Как изменилась денежно-кредитная политика страны и для чего это было нужно, ответили в пресс-службе Центрального банка Турецкой республики.

Турция – не первая страна, которая, несмотря на рекордные темпы инфляции, приняла решение снизить процентные ставки сразу на 100 базисных пункта – с 14% до 13%. До этого на такой же шаг пошли Россия, понизившая ставку до 7,5% и Китай, который снизил проценты по кредитам до 2,75%.

Однако разница между этими случаями заключается в том, что, в отличии от них, экономика Турции столкнулась с гораздо более высокими темпами инфляции – в июле она практически достигла 80%. Для сравнения, в Китае за аналогичный период цены выросли лишь на 2,7%, а в Казахстане, который, наоборот, повысил ставку, товары и услуги подорожали на 15%.

Почему Турция понизила процентную ставку

Во время высокой инфляции центральные банки многих стран ужесточают денежно-кредитную политику страны путем повышения базовой ставки. Из-за этого кредиты для населения становятся невыгодными, и покупательская активность начинает падать, а вместе с ней и цены на товары и услуги.

Однако у данного решения есть и минус – при повышении ставки начинает замедляться и рост экономики страны. В этом случае ЦБ должен решать, что важнее – бороться с инфляцией или же дать экономике развиваться прежними темпами.

По мнению экспертов ЦБ Турции, в стране наметилось возможное замедление темпов роста производства, а потому новая ставка отвечает требованиям текущей экономической ситуации.

То есть, можно сказать, что в Турции решили не бороться с ростом цен, а бросить все силы на поддержание роста экономики страны.

Как отмечается в пресс-релизе, усиленная либерализация всех финансовых инструментов центрального банка будет продолжена до тех пор, пока инфляция не начнет снижаться и не достигнет целевого показателя в 5%.

Напомним, это не первое понижение процентной ставки Центральным банком Турции. Прошлое подобное решение привело к обвалу национальной валюты и протестам среди населения страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984012-turtsiya-perestala-borotsya-s-inflyatsiey-i-snizila-klyuchevuyu-stavku/