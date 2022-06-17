Ввоз автомобилей в Казахстан резко сократился в 2022 году

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Весна текущего года показала резкое сокращение завоза автомобилей из-за рубежа. Из каких стран в Казахстан завозят авто и в каких категориях упал импорт, узнали журналисты NUR.KZ.

Весной 2022 года наметился спад количества ввезенных в Казахстана из-за границы автомобилей. Этот процесс начался в марте, а в апреле импорт достиг минимума.

Как отмечают аналитики Telegram-канала DATA HUB, снижение произошло в основном за счет сокращения поставок автомобилей из России.

За апрель оттуда было завезено всего 587 единиц автотранспорта. Это в 2,5 раза меньше, чем в марте (1 483 единицы) и в 3,5 раза меньше, чем в феврале (1 977 единиц).

Инфографика: DATA HUB

В стоимостном выражении импорт упал в 1,8 раза - с 21,6 млн долларов до 12,2 млн долларов. А денежный и количественный показатели являются минимальными с мая 2020 года, когда на производство сильно повлияла начавшаяся пандемия коронавируса.

Впрочем, это не оказало никакого влияния на стоимость автомобилей внутри страны - цены на них сильно выросли.

Импорт из России компенсировали другие страны

На фоне резкого сокращения поставок из соседней России, начался рост импорта из других стран. В частности из Южной Кореи и Японии. Они полностью компенсировали сокращение, связанное с Россией.

Так, в апреле было завезено 1 575 японских авто, что в два раза больше, чем было поставлено в марте. В стоимостном эквиваленте сумма достигла 20,7 млн долларов. В то же время в Казахстан завезли 732 южнокорейских автомобиля на сумму 7,7 млн долларов.

Всего за апрель было ввезено 4 949 авто на сумму 106,2 млн долларов.

Общее сокращение импорта автотранспорта

Иллюстративное фото: welcomia / Getty Images

В целом же за первые четыре месяца 2022 года наблюдается заметный спад поставок транспорта в страну. Совокупный объем импорта оказался ниже показателей аналогичного периода прошлого года: на 32,2% в количестве (17,7 тысячи единиц) и на 12,8% в деньгах (371,9 млн долларов).

В структуре импорта есть отдельные категории товаров, ввоз которых также значительно сократился, среди них:

грузовые транспортные средства - сокращение импорта из Китая ( с 23,1 млн до 8,1 млн долларов ) и из США ( с 11,9 млн до 536,3 тысячи долларов );

) и из США ( ); строительная спецтехника - упал импорт из Китая на 22,5% (до 1,6 млн долларов) и из Японии на 10,4 раза (до 1,1 млн долларов). Всего было завезено техники на сумму 27 млн долларов (сокращение на 23,8 млн долларов).

Стоит отметить, что Япония и Китай, несмотря на сокращение поставок спецтехники, на 83% обеспечили весь ее импорт. Что касается поставок из США, то общее количество завезенного транспорта, несмотря на снижение объема в денежном эквиваленте, осталось таким же - 19 единиц техники.

Данный объем импорта относится к периоду до снижения утилизационного сбора. Возможно, новые ставки со временем повысят показатели и ввоз иностранной продукции увеличится.

Впрочем, как показывает практика, физлица обычно завозят в страну подержанные автомобили. Что же касается новой техники, о которой идет речь в данном материале, то ее объемы не должны сильно измениться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974541-vvoz-avtomobiley-v-kazahstan-rezko-sokratilsya-v-2022-godu/