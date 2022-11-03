Почему в Казахстане подорожало молоко, объяснил эксперт

Стакан молока. Иллюстративное фото: pixabay.com

За последний год, по официальным данным, молоко и молочные продукты в Казахстане подорожали на 15%. Но эксперты считают, что в действительности эта цифра может быть еще выше, передает сайт телеканала КТК.

Эксперты-представители Молочного союза РК поясняют, что удорожание провоцируют сразу несколько факторов. Первый – сезонный. Ближе к зиме коровы дают молока меньше и по качеству оно хуже. При этом цены на корма и витамины неуклонно растут, а переработчики принимают молоко по заниженной стоимости. Субсидий фермерам не хватает, заниматься производством молочных продуктов становится невыгодно – и стада пускают под нож.

"У нас в целом есть проблема с поголовьем продуктивного животного стада. Дело в том, что из-за того, что корма очень сильно подорожали сейчас, становится экономически не всегда рентабельным для личных подсобных хозяйств, для крестьянских хозяйств заниматься молочным животноводством.

Стоимость кормов стала очень высокой. Соответственно, идет сокращение поголовья из-за того, что владельцы животных начинают их резать", - заявил представитель Молочного союза РК Динмухамед Айсаутов.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что текущий рост цен в Казахстане стал самым высоким за последние шесть лет - за десять месяцев 2022 года инфляция в стране достигла рекордных 13,9%. Мы рассказывали также, в каких регионах страны цены растут сильнее всего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995492-pochemu-v-kazahstane-podorozhalo-moloko-obyasnil-ekspert/