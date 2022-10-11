Все популярные виды мяса подорожали в Казахстане

Стейк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане наблюдается рост потребления мясных продуктов. На этом фоне растут и цены. Подорожали все популярные у казахстанцев виды мяса. На это обратили внимание аналитики EnergyProm.

У казахской национальной кухни очень богатый выбор мясных блюд. Поэтому неудивительно, что в стране растет потребление мяса.

Так, по итогам первого полугодия текущего года потребление мяса в домохозяйствах выросло до 19,5 кг на душу населения (19 кг в 2021 году). Причем в сельской местности этот показатель значительно выше – 20,9 кг на человека.

Казахстанцы стали есть больше мяса. Инфографика: energyprom.kz

Как отмечают аналитики, самое популярное мясо у казахстанцев – говядина. Ее потребление в среднем составляет 12 кг на душу населения.

Следом идут конина (3,2 кг), баранина (2,6 кг) и свинина (1,7 кг).

Вместе с увеличением потребления растет и собственное производство. Так, за январь-август текущего года в стране произвели 46,8 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса. Это на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство мяса в Казахстане растет. Инфографика: energyprom.kz

Вместе с увеличением потребления растут и цены

Растут в Казахстане не только производство и потребление, но и цены. Ранее мы рассказывали о том, что мясо курицы за год подорожало на 29,5%. Курятина является самым быстрорастущим в цене мясом, однако дорожает не только она.

Так, по итогам сентября текущего года рост цен на говядину составил 1,8% за месяц, на свинину – 1,5%, на конину – 1,3%, а на баранину – на 0,6%.

В годовой динамике заметнее всего подорожала конина – на 15%. В то же время баранина и свинина подорожали на 12,7%, а популярная у казахстанцев говядина – на 7%.

Как подорожало мясо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, в сентябре 2022 года в городах Казахстана розничные цены на говядину с костями составили в среднем 2 387 тенге за кг, на баранину – 2 660 тенге за кг, на свинину – 2 033 тенге за кг, на конину – 2 932 тенге за кг.

Средняя стоимость мяса в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

От роста цен не застрахован ни один товар или услуга. Рыночная экономика самостоятельно регулирует цены, и совсем остановить их рост, как это ранее поручил сделать в Беларуси президент Александр Лукашенко, нельзя. Такое решение может привести к возникновению дефицита и развитию черного рынка в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992110-vse-vidy-myasa-podorozhali-v-kazahstane/