Годовой рост цен на муку побил новый рекорд в Казахстане

Деньги в муке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году мука оказалась одним из самых быстрорастущих в цене продовольственным товаром в Казахстане. О том, на сколько она подорожала за год, рассказали аналитики EnergyProm.

В текущем году не только сахар сильно вырос в цене в Казахстане. Также сильно подорожал и другой социально значимый продовольственный товар – мука.

Однако, в отличие от сахара, цены на который снижаются в последние месяцы, мука лишь продолжает дорожать, причем это происходит на фоне роста собственного производства.

По данным аналитиков, производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь-сентябрь 2022 года составило 2,3 млн тонн – это на 1,5% больше, чем было в аналогичном периоде 2021 года.

Значительная часть производства пришлась на выпуск пшеничной или суржиковой муки мелкого помола – 2,2 млн тонн. Еще 5,8 тыс. тонн – на муку мелкого помола из других зерновых культур.

На растительную муку мелкого и грубого помола пришлось 8,3 тыс. тонн. В стране также произвели 157,2 тыс. тонн смеси для приготовления хлебобулочных изделий.

Производство муки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Несмотря рост производства, реализация муки в Казахстане снизилась. Так, отечественные мукомолы, хоть и обеспечили спрос на 99%, на деле показали небольшое снижение – в прошлом году этот показатель был равен 99,5%.

На этом фоне был зафиксирован рост экспорта. С начала года из страны было вывезено 1,1 млн тонн муки, что на 28,3% больше, чем годом ранее. А реализация на внутреннем рынке сократилась сразу на 22,2% – до 838,8 тыс. тонн, в то время как годом ранее был отмечен рост на 3,6%.

Производство и экспорт муки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Одной из причин роста экспорта может являться рост стоимости муки. Как отмечают аналитики, экспортные цены на пшеничную или пшенично-ржаную муку за январь-август текущего года выросли сразу на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспортные цены на муку. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, растут не только экспортные цены. Мука дорожает и для самих казахстанцев. Так, на внутреннем рынке цены на муку по итогам октября 2022 года выросли на рекордные 41,3% с начала года и на 44,3% по сравнению с октябрем 2021 года.

Это самые высокие показатели с 2012 года. Для сравнения в 2014 году годовой рост цен составил 14,4%, а в 2019 году – 22,3%.

Как изменялись цены на муку. Инфографика: energyprom.kz

Что касается непосредственно октября 2022 года, то всего за месяц цены на муку в Казахстане выросли на 1,2%. В целом за январь-октябрь 2022 года среднемесячный рост цен на муку составил 3,5%, тогда как за последние десять лет (с 2011 по 2021 годы) этот показатель составлял лишь 0,8%.

Сильнее всего цены на муку росли в апреле (на 7,5%) и в мае (на 6,8%). Последний раз похожее подорожание фиксировалось в августе 2012 года – тогда стоимость муки за месяц выросла на 5,6%.

Как росли цены за год. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, розничная стоимость пшеничной муки в среднем по Казахстану в октябре 2022 года была следующей:

мука высшего сорта – 369 тенге за килограмм;

за килограмм; мука первого сорта – 245 тенге за килограмм.

При этом в некоторых регионах ценники были значительно выше. Так, самая дорогая пшеничная мука высшего сорта продавалась в Астане (447 тенге в среднем за килограмм), Актау (411 тенге) и в Шымкенте (406 тенге).

Самые высокие цены на муку первого сорта были зафиксированы в Актау (335 тенге), Алматы (306 тенге) и Астане (298 тенге).

При этом дешевле всего килограмм муки высшего сорта стоил в Актобе (279 тенге), Павлодаре (292 тенге), Жезказгане (296 тенге) и Семее (296 тенге), а первого сорта - в Петропавловске (145 тенге), Караганде (184 тенге) и Павлодаре (186 тенге).

Сколько стоила мука в октябре. Инфографика: energyprom.kz

Отметим, что мука - не единственный продовольственный товар, который сильно растет в цене. Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане также дорожает и растительное масло – рост цен в некоторых регионах обогнал официальную инфляцию в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995994-godovoy-rost-tsen-na-muku-pobil-novyy-rekord-v-kazahstane/