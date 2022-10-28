Как изменились цены на продукты питания за неделю в Казахстане

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане фиксируются раз в неделю. Некоторые продукты питания за это время успевают подешеветь, а другие, наоборот, продолжают дорожать. О том, как изменилась их стоимость, узнали журналисты NUR.KZ.

В список социально значимых продовольственных товаров в данный момент входит 19 наименований. Именно эти продукты питания за прошедшую неделю (с 18 по 26 октября) успели подорожать на 0,2%.

Таким образом, по данным Бюро национальной статистики, с начала октября рост цен на товары из списка СЗПТ составил 0,6%, а с начала года – 20,3%. Если брать рост цен в разрезе целого года, то к 26 октября он составил 19,7%, что выше общей по стране инфляции (17,7% по итогам сентября).

Впрочем, не все продукты питания за последнюю неделю испытали рост цен. Так, например, на некоторые продовольственные товары они, наоборот, снизились:

морковь – на 0,9% ;

; картофель – на 0,4% ;

; гречневая крупа – на 0,2%;

сахарный песок – на 0,2%.

В то же время на другие товары цены продолжили расти. Сильнее всего подорожали яйца I категории – цены на них всего за неделю успели вырасти на 1,6%. В разрезе всего месяца подорожание составило 6,1%, а с начала года – вовсе 14,1%.

В разрезе же всего года, то есть по отношению к октябрю 2021 года сильнее всего выросли цены на следующие товары:

сахар-песок – на 75,9% ;

; весовые рожки – на 31,2% ;

; пшеничная мука первого сорта – на 26,4%.

Таким образом, учитывая изменение цен, по данным аналитиков, средняя по стране стоимость некоторых товаров из списка СЗПТ на 26 октября оказалась следующей:

яйца I категории – 437 тенге за десяток;

за десяток; сахарный песок – 505 тенге за килограмм;

за килограмм; гречневая крупа – 523 тенге за килограмм;

за килограмм; весовые рожки – 293 тенге за килограмм;

за килограмм; пшеничная мука первого сорта – 240 тенге за килограмм;

за килограмм; морковь – 146 тенге за килограмм;

за килограмм; картофель – 152 тенге за килограмм.

Отметим, что цены не растут одномоментно, например, раз в неделю. Они меняются постоянно, и повлиять на стоимость конечного продукта может множество факторов, среди которых спрос и предложение. А потому указанные здесь цены могут быстро потерять актуальность.

Впрочем, в ближайшее время цены на некоторые продукты питания, возможно, будут заметно снижены, ведь в данный момент правительством совместно с торговыми точками проводится работа по снижению торговой надбавки до 10%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994708-kak-izmenilis-tseny-na-produkty-pitaniya-za-nedelyu-v-kazahstane/