На сколько растительное масло подорожало в Казахстане за год

Растительное масло и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году Казахстан заметно нарастил экспорт растительного масла. Причем это произошло на фоне его заметного подорожания на внутреннем рынке. О том, на сколько выросли цены на растительное масло в стране за год, рассказали аналитики EnergyProm.

За январь-сентябрь 2022 года в Казахстане произвели 422,1 тыс. тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла, что на 25,3% больше, чем годом ранее.

Больше всего масла произвели в Восточно-Казахстанской области – 181 тыс. тонн, что на 16% больше, чем было в прошлом году. В тройку лидеров также вошли Абайская область (61,7 тыс. тонн) и Шымкент (41,5 тыс. тонн). Слегка отстает от них Алматы – 39,4 тыс. тонн.

Производство растительного масла. Инфографика: energyprom.kz

В основном отечественные компании производили подсолнечное масло. На него пришлось 83,5% всего производства. За девять месяцев 2022 года было изготовлено 247,7 тыс. тонн нерафинированного и 104,7 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла.

Также было произведено:

рапсовое масло – 23,6 тыс. тонн ;

; соевое масло – 8,8 тыс. тонн ;

; хлопковое масло – 6 тыс. тонн ;

; сафлоровое масло – 1,4 тыс. тонн.

Какое масло производится в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

На фоне увеличения производства растет и уровень обеспеченности. Так, по итогам января–августа текущего года местные компании обеспечили спрос на растительное масло на 81,2%, против 78,4% годом ранее. При этом сократилась и доля импорта – с 21,6% до 18,8%.

Зато сразу в 1,9 раза вырос экспорт. Отечественные компании отправили за границу 201,4 тыс. тонн масла. Таким образом на экспорт пришлось 44,2% от использованных ресурсов, тогда как год назад было лишь 26,6%.

При этом реализация растительного масла всех видов на внутреннем рынке Казахстана составила 253,8 тыс. тонн – на 12,6% меньше, чем годом ранее.

Импорт и экспорт растительного масла. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне растет и стоимость растительного масла на внутреннем рынке – за год сразу на 16,6%. Подсолнечное масло подорожало на 16,4%, а оливковое – на 22%.

Причем есть регионы, где средний рост цен на растительное масло оказался выше общереспубликанских. Так, сильнее всего оно подорожало в Мангистауской области – на 23,9% за год.

В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (на 23,8% за год) и Алматы (на 23,4%).

Также выше среднего показателя рост цен на растительное масло был зафиксирован в следующих регионах:

Карагандинская область – на 22,6% ;

; Актюбинская область – на 22,4% ;

; Жетысуская область – на 18,5%.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в столице – на 7,1%.

На сколько подорожало растительное масло. Инфографика: energyprom.kz

Отметим, что растительное масло не является самым быстрорастущим в цене продуктом питания. Более того, общая продовольственная инфляция в стране гораздо выше и по итогам октября составляет сразу 23,1%.

Однако вместе с этим растительное масло является тем самым продуктом, чей рост цен начался задолго до 2022 года и продолжается до сих пор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995585-na-skolko-rastitelnoe-maslo-podorozhalo-v-kazahstane-za-god/