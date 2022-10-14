Мука и яйца продолжают дорожать в Казахстане

Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Социально значимые продовольственные товары продолжают дорожать в Казахстане. Сильнее всего за прошедшую неделю выросли в цене мука и яйца. О том, как изменилась стоимость некоторых продуктов питания, рассказали аналитики официального Telegram-канала Бюро национальной статистики.

В 2022 году многие продукты питания заметно выросли в цене. Это касается и социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), которые по итогам сентября подорожали сразу на 19,7% за год.

Однако, на этом рост не прекратился и за прошедшую неделю (с 4 по 11 октября) стоимость СЗПТ выросла в среднем еще на 0,2%. Таким образом, с начала октября подорожание составило 0,3%, а с начала года – 19,8%.

Что дорожало сильнее всего

За неделю сильнее всего выросли цены на муку первого сорта (на 1,7%) и на яйца первой категории (на 1,3%). Заметно подорожал и рис – тоже на 1,3%.

Стоит отметить, что некоторые социально значимые продовольственные товары дорожают из-за высокой импортозависимости Казахстана по этим продуктам. Это, например, касается сахара, от поставок которого Казахстан очень сильно зависит.

Однако с собственным производством риса, муки и куриных яиц у Казахстана все в порядке. Уровень самообеспеченности у всех трех продуктов превышает 95%. Тем не менее, именно они за последнюю неделю сильнее всего подорожали.

Что стало дешевле

Впрочем, не все продукты питания из числа социально значимых в течение недели дорожали. Некоторые из них показали снижение цен.

Так, стали дешевле:

лук – на 1,9% ;

; морковь – на 2,2% ;

; капуста – на 2,4%.

В итоге, по состоянию на 11 октября текущего года были зафиксированы следующие средние цены на некоторые продовольственные товары:

масло подсолнечное – 900 тенге за литр;

за литр; мясо кур – 1 210 тенге за килограмм;

за килограмм; творог – 1 820 тенге за килограмм.

Впрочем, стоит учитывать тот факт, что цены не растут одномоментно, они изменяются постоянно, и на их формирование влияют самые разные факторы – от подорожания топлива до снижения или повышения спроса среди населения. Поэтому указанные здесь цены могут потерять свою актуальность уже к завтрашнему дню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992754-muka-i-yaytsa-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/