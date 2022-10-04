Нацбанк перенес дату объявления решения по базовой ставке

Национальный банк Казахстана. Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Национальный Банк Казахстана заявил о переносе даты объявления решения по базовой ставке с 24-го на 26-е октября 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка РК.

Как объяснили в Нацбанке, решение связано с внесением изменений в закон "О праздниках в Республике Казахстан" и переносом выходных дней в указанный период. Напомним, в этом году казахстанцы впервые за 13 лет будут праздновать День республики - 25 октября вновь включено в список национальных праздников Казахстана.

"Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 26 октября 2022 года в 14:00 по времени Астаны", — говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, последнее решение по базовой ставке было объявлено 5 сентября - тогда Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,5% годовых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1990926-natsbank-perenes-datu-obyavleniya-resheniya-po-bazovoy-stavke/