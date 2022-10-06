Что будет с рынком жилья в Алматы, рассказал эксперт

Расчет стоимости ипотеки. Иллюстративное фото: freepik.com / osaba

Рынок жилья в Казахстане продолжает демонстрировать рост цен на фоне различных факторов. О том, какие изменения ожидаются до конца 2022 года в Алматы по вторичному и первичному жилью, читайте в материале NUR.KZ.

Алматы является крупнейшим по количеству населения мегаполисом Казахстана.

Это в свою очередь отражается на обеспечении недвижимостью жителей города – объемы возводимых квадратных метров не успевают расти достаточными темпами. Соответственно, покупатели обращаются к "вторичке".

О состоянии рынка жилья в Алматы и прогнозах на 2022 год рассказал Ренат Брекешев, директор Агентства по недвижимости Qubiq Group.

Уровень спроса на вторичное жилье в текущем году

Как отмечает эксперт, в первой половине 2022 года рынок жилья в Алматы был очень активным.

"События, имевшие место в январе текущего года, образовали отложенный спрос на вторичном рынке. Также подходило к концу действие старых пороговых значений по программе изъятия части пенсионных накоплений.

Соответственно, многие пытались успеть приобрести жилье, что привело к росту спроса в феврале-апреле: около 6 тысяч сделок проходило по Алматы в месяц", – сообщает Ренат Брекешев.

Предложение оформить ипотеку. Иллюстративное фото: freepik.com

Однако в мае-июне спрос уже сократился из-за повышения этих пороговых значений – часть потенциальных покупателей ушла с рынка. В итоге проводилось около 4 тыс. сделок в месяц.

А с июля активность начала восстанавливаться. Так, на последний месяц лета пришлось 5 745 сделок в Алматы, согласно данным эксперта.

Также он отмечает, что на рынке Алматы всегда преобладают однокомнатные квартиры. При этом интерес к новым жилым комплексам возрос за текущий год: почти половина сделок казахстанцев проходят по ЖК относительно недавней постройки (от 2004 года).

А такие объекты, как таунхаусы, частные дома и земельные участки представлены в небольшом количестве и имеют низкий спрос.

Риелторы стали востребованными

На фоне высокого спроса покупатели все чаще предпочитают обращаться к услугам риелторов.

В противном случае им приходилось бы тратить много времени на поиск подходящего варианта, так как интерес к квартирам растет и их быстро раскупают.

"Риелторы упрощают этот процесс и помогают быстрее и безопаснее провести сделку.

Поэтому, обращаясь к нам за подобными услугами, казахстанцы чаще выигрывают за счет быстрого оформления документов, нежели проигрывают от оплаты посреднических услуг", – отмечает директор Агентства по недвижимости Qubiq Group.

Заключение сделки. Иллюстративное фото: freepik.com

Что будет с рынком жилья в 2022 году

Согласно мнению эксперта, к концу года прогнозируется небольшое увеличение спроса, так как отечественный рынок недвижимости обычно растет небольшими темпами.

При этом резких скачков, как при программе изъятия пенсионных накоплений, не предвидится. Ситуация может измениться, если будут введены какие-либо новые льготные ипотечные программы.

"Без этого условия спрос на вторичное жилье будет расти медленно и не более чем на 10% ежемесячно до конца 2022 года.

Однако нельзя забывать про фактор сезонности: именно в октябре-декабре чаще всего показатели растут, так как казахстанцы стремятся встретить новый календарный год в собственной квартире", – сообщает Ренат Брекешев.

Что касается рынка первичного жилья, то здесь эксперт отмечает снижение спроса. При этом он указывает, что сейчас наблюдается ситуация, когда многие застройщики не повышают цену так, как они делали это раньше.

То есть в августе-сентябре около 80% застройщиков не стали проводить повышение цен, а некоторые даже их снизили.

"Есть конечно те, кто все же увеличил стоимость, но их доля относительно небольшая.

И если не будет каких-то серьезных изменений в ипотечных программах для первичного жилья, то цены будут расти медленнее, не такими быстрыми темпами, как раньше", – отмечает эксперт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991117-chto-budet-s-rynkom-zhilya-v-almaty-rasskazal-ekspert/