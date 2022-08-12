Количество негосударственных грантов на обучение в вузе увеличили в Казахстане

Для выпускников школ, которые по какой-либо причине не получили государственный грант на обучение, есть еще шанс получить его, участвуя в конкурсе от общественного фонда. Недавно было принято решение увеличить количество мест. Насколько расширили конкурс, рассказали в фонде Qazaqstan Halqyna.
Ранее мы рассказывали о стартовавшем конкурсе среди абитуриентов на присуждение грантов и стипендий на обучение. В рамках этого конкурса выпускники школ, которые набрали проходной балл на ЕНТ, но не смогли получить госгрант, могут попробовать выиграть его, участвуя в благотворительной программе "Образовательные гранты ОФ "Қазақстан халқына".
Впрочем, на грант и стипендию от фонда могут претендовать даже те, кто уже проходит обучение в университете.
Как заявляют в пресс-службе фонда, данная благотворительная программа оказалась очень популярной среди поступающих. Первоначально планировалось выделить всего 360 грантов, но в связи с большим количеством обращений это число было увеличено до 2 350 грантов.
Всего на 2022-2023 учебный год было выделено 850 грантов для абитуриентов и 1 500 – для действующих студентов.
Прошедший конкурс абитуриент или студент университета может рассчитывать на оплату обучения по программам бакалавриата за счет средств фонда, а также на фиксированную стипендию в размере 40 тысяч тенге.
Стоит отметить, что прием заявок на присуждение грантов от абитуриентов и студентов уже стартовал.
Кто может участвовать в конкурсе
Важно понимать, что программа является благотворительной, поэтому ее участником не сможет стать кто угодно.
Абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе, должны принадлежать к одной из следующих групп:
- из малообеспеченных семей сельской местности;
- лица, относящиеся к сиротам и оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;
- лица с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью.
У действующих студентов критерии похожие. В конкурсе могут принять участие:
- студенты, являющиеся лицами с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью;
- студенты, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;
- студенты из малообеспеченных семей сельской местности;
- студенты из числа неполных семей, воспитывающих детей-инвалидов 1 и 2 групп;
- студенты, оба или один из родителей которых являются инвалидами 1 и 2 группы.
Что надо знать о программе
Среди условий благотворительной программы стоит отметить следующие моменты:
- грант является безвозмездным – студент, после обучения не должен будет возвращать деньги или же отрабатывать их;
- грант покрывает весь период обучения, но его стоимость не должна превышать 1 млн тенге в год. Если сумма выше – то разницу студент должен выплатить самостоятельно;
- студент волен самостоятельно выбирать специальность, по которой он хочет учиться, выбор никак не ограничивается;
- участвовать в конкурсе могут как абитуриенты, окончившие школу в этом году, так и те, кто выпускался в прошлом;
- участвовать могут только граждане Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1982913-kolichestvo-negosudarstvennyh-grantov-na-obuchenie-v-vuze-uvelichili-v-kazahstane/