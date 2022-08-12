Количество негосударственных грантов на обучение в вузе увеличили в Казахстане

Иллюстративное фото: pexels.com

Для выпускников школ, которые по какой-либо причине не получили государственный грант на обучение, есть еще шанс получить его, участвуя в конкурсе от общественного фонда. Недавно было принято решение увеличить количество мест. Насколько расширили конкурс, рассказали в фонде Qazaqstan Halqyna.

Ранее мы рассказывали о стартовавшем конкурсе среди абитуриентов на присуждение грантов и стипендий на обучение. В рамках этого конкурса выпускники школ, которые набрали проходной балл на ЕНТ, но не смогли получить госгрант, могут попробовать выиграть его, участвуя в благотворительной программе "Образовательные гранты ОФ "Қазақстан халқына".

Впрочем, на грант и стипендию от фонда могут претендовать даже те, кто уже проходит обучение в университете.

Как заявляют в пресс-службе фонда, данная благотворительная программа оказалась очень популярной среди поступающих. Первоначально планировалось выделить всего 360 грантов, но в связи с большим количеством обращений это число было увеличено до 2 350 грантов.

Всего на 2022-2023 учебный год было выделено 850 грантов для абитуриентов и 1 500 – для действующих студентов.

Прошедший конкурс абитуриент или студент университета может рассчитывать на оплату обучения по программам бакалавриата за счет средств фонда, а также на фиксированную стипендию в размере 40 тысяч тенге.

Стоит отметить, что прием заявок на присуждение грантов от абитуриентов и студентов уже стартовал.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Кто может участвовать в конкурсе

Важно понимать, что программа является благотворительной, поэтому ее участником не сможет стать кто угодно.

Абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе, должны принадлежать к одной из следующих групп:

из малообеспеченных семей сельской местности;

лица, относящиеся к сиротам и оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

лица с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью.

У действующих студентов критерии похожие. В конкурсе могут принять участие:

студенты, являющиеся лицами с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью;

студенты, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

студенты из малообеспеченных семей сельской местности;

студенты из числа неполных семей, воспитывающих детей-инвалидов 1 и 2 групп;

студенты, оба или один из родителей которых являются инвалидами 1 и 2 группы.

Что надо знать о программе

Среди условий благотворительной программы стоит отметить следующие моменты:

грант является безвозмездным – студент, после обучения не должен будет возвращать деньги или же отрабатывать их;

грант покрывает весь период обучения, но его стоимость не должна превышать 1 млн тенге в год. Если сумма выше – то разницу студент должен выплатить самостоятельно;

студент волен самостоятельно выбирать специальность, по которой он хочет учиться, выбор никак не ограничивается;

участвовать в конкурсе могут как абитуриенты, окончившие школу в этом году, так и те, кто выпускался в прошлом;

участвовать могут только граждане Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1982913-kolichestvo-negosudarstvennyh-grantov-na-obuchenie-v-vuze-uvelichili-v-kazahstane/