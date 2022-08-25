Продажи доллара растут, а рубль теряет привлекательность в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спрос на доллар после недавнего падения начал расти, а вот рубль начал терять свою привлекательность среди казахстанцев. О том, какую иностранную валюту чаще всего скупали казахстанцы в последний месяц, читайте в материале NUR.KZ.

В прошлом месяце мы рассказывали о падении спроса на доллар. За весь июнь казахстанцами было куплено американской валюты на общую сумму в 42,4 млрд тенге, что почти в пять раз меньше, чем было в мае. В то же время незначительно увеличились нетто-продажи (продажа минус покупка) евро.

Июль же показал обратную картину. По данным Национального банка РК, за месяц спрос на доллар вырос в два раза и его нетто-продажи составили порядка 82,2 млрд тенге. В то же время российский рубль просел в два раза – если в июне его скупили на общую сумму в 15 млрд тенге, то в июле лишь на 6,7 млрд тенге.

Среди популярных у населения валют не только российский рубль показал падение продаж. Британский фунт, на который обращали внимание казахстанцы в июне, также показал снижение спроса – нетто-продажи составили всего 304,2 млн тенге против 550,1 млн тенге месяцем ранее.

В то же время китайский юань, нетто-продажи которого в июне вообще оказались отрицательными (-22,7 млн тенге), в июле дорос до показателя в 20,1 млн тенге чистых продаж. Впрочем, до мартовских показателей ему по-прежнему далеко – тогда казахстанцами было куплено китайской валюты на сумму 474,4 млн тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Где чаще всего покупали доллар

Больше половины всех долларов в июле скупили алматинцы – нетто-продажи составили 43,3 млрд тенге. Следом по объемам американской валюты оказались жители Шымкента – они скупили доллара на общую сумму в 13,2 млрд тенге.

Замыкает с большим отрывом тройку лидеров Атырауская область – нетто-продажи доллара в регионе достигли 6,3 млрд тенге.

А вот жители столицы чаще продавали доллар, чем покупали. Нетто-продажи американской валюты в Нур-Султане ушли в минус (-3,6 млн тенге).

Подводя итоги, можно сказать, что доллар начал постепенно возвращать потерянные позиции, а другие валюты, которые кратковременно «вырывались вперед», начали возвращаться на исходные позиции, а то и вовсе терять их.

Впрочем, возможно, в скором времени рост продаж покажет и евро – ведь совсем недавно его стоимость в алматинских обменных пунктах просела и оказалась ниже цены доллара, чем вполне могли воспользоваться предприимчивые казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984807-prodazhi-dollara-rastut-a-rubl-teryaet-privlekatelnost-v-kazahstane/