Казахстанцы стали чаще хранить деньги в долларах

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В августе 2022 года был зафиксирован очередной рекорд: объем вкладов в Казахстане достиг нового исторического максимума. Однако этот рост был достигнут в основном за счет вкладов в долларах. Сколько хранят казахстанцы денег в депозитных организациях, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозиты в банке, наравне с инвестициями в золото и недвижимость, являются одним из способов защитить свои сбережения от инфляции. Как показывают последние данные: для многих казахстанцев депозиты являются главным защитным инструментом для таких целей.

Согласно данным статистики Национального банка РК, по итогам августа общая сумма средств, которые хранятся на вкладах в депозитных организациях, превысила 28,2 трлн тенге. Это самый высокий показатель за все время.

Кто хранит деньги на депозитах:

юридические лица – 14,6 трлн тенге от общей суммы;

от общей суммы; физические лица – 13,6 трлн тенге.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, август 2022 года показал рост объема депозитов в годовой динамике на 12,9%. При этом, одновременно с рекордом, второй месяц подряд в стране наблюдается замедление этого роста. Так, в июне суммарный рост составил 7,6%, а в июле уже 3,3%. В августе этот показатель составил 0,8%.

В чем хранят деньги казахстанцы

Основной объем средств на депозитах хранится в национальной валюте – более 17,9 трлн тенге. Причем на счета физических лиц приходится только 9,1 трлн тенге.

Стоит отметить, что объем вкладов в тенге в августе заметно просел – в июле общая сумма составляла порядка 18,1 трлн тенге.

Причем, падение произошло в основном за счет вкладов юридических лиц – их общий объем средств снизился с 9 трлн тенге до 8,7 трлн тенге.

В это же время вклады рядовых граждан, наоборот, несколько выросли – с 9 трлн тенге до 9,1 трлн тенге.

Также заметно выросли в объемах депозиты в иностранной валюте – с 9,9 трлн до 10,3 трлн в пересчете на тенге. Однако на долю физических лиц приходится лишь 4,4 трлн тенге от общего объема вкладов.

Прирост средств произошел за счет долларовых депозитов. Инфографика: Telegram-канал tengenomika

Как отмечают аналитики, в августовском увеличении объема депозитов суммарная доля вкладов (физлиц и юрлиц) сложилась отрицательной – минус 0,65 процентных пункта. В то же время депозиты в долларах показали заметный прирост на 1,54 процентных пункта. Общая же доля вкладов в иностранной валюте достигла 37%, что является максимальным значением с марта.

Такой прирост депозитов именно за счет долларов, по мнению аналитиков, является прямым реагированием экономических агентов в Казахстане на паузу в повышении базовой ставки.

Напомним, в начале сентября Нацбанк РК, вопреки рекордной инфляции, принял решение не поднимать базовую ставку и оставить ее на уровне 14,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1989659-kazahstantsy-stali-chasche-hranit-dengi-v-dollarah/