Сколько казахстанцев вынуждены работать больше 40 часов в неделю

Строитель. Инфографика: pixabay.com

Как правило, большинство казахстанцев работают в неделю около 36-40 часов. Однако, в зависимости от сферы их деятельности, количество рабочих часов может быть, как меньше, так и больше. О том, где больше всего работает «трудоголиков», рассказали аналитики Finprom.

Пока в Казахстане рассматривается возможность ввести четырехдневную рабочую неделю, в стране насчитывается порядка 1,3 млн граждан, которые работают более 41 часа в неделю. При этом, число казахстанцев, занятых на таких работах, за год заметно снизилось – в 2021 году их количество составляло около 1,4 млн человек.

Также заметно снизилось и количество людей, которые работают менее 5 часов в неделю – их число стало меньше на 63,6% - с 5,9 тыс. до 2,1 тыс. человек.

Большинство же казахстанцев по-прежнему работают по стандартному графику – по 36-40 часов в неделю. Таких граждан в стране насчитывается около 6,7 млн человек, что больше на 2,8%, чем годом ранее. В это же время выросло количество и временно незанятых - на 17% за год, до 157,7 тыс. человек.

Сколько часов в неделю работают казахстанцы. Инфографика: finprom.kz

Где работают больше всего

Самое большое количество «трудоголиков», работающих более 41 часа в неделю, занято в сферах оптово-розничной торговли и авторемонта. Во втором квартале 2022 года их насчитывалось около 304 826 человек.

Стоит отметить, что эти сферы также показали и самое большое количество работников, занятых не более 5 часов в неделю – 544 человека.

Следом за сферой торговли большое число вынужденных «трудоголиков» работает также в строительном секторе и в транспортно-логистической сфере – 145,3 тыс. и 128,3 тыс. человек соответственно.

Меньше всего работников, занятых более 41 часа в неделю, оказалось в сфере искусства, отдыха и развлечений – всего 12,5 тыс. человек.

Сфера образования, в которой работает более 1,1 млн человек, отличилась по-своему. Здесь оказалось самое большое количество временно незанятых – более 47 тыс. человек.

Сколько часов в неделю работают казахстанцы. Инфографика: finprom.kz

Почему казахстанцы работают меньше времени

Не всегда малое количество рабочих часов связано со спецификой сферы. Так, во втором квартале текущего года меньше установленной продолжительности рабочего дня трудились 671,4 тыс. человек – это на 2,8% меньше, чем годом ранее.

При этом, лишь у 76,9 тыс. человек меньшее количество часов связано с законодательными ограничениями. Еще 48,9 тыс. человек работают меньше по инициативе работодателя, и лишь у 29,9 тыс. человек – скользящий или гибкий график.

Более 178 тыс. человек работают меньше принятой нормы из-за отсутствия достаточности объема работ. Более 10 тыс. человек работают меньше 36-40 часов в неделю из-за проблем со здоровьем и около 25 тыс. человек – по семейным обстоятельствам.

При этом около 95 тыс. казахстанцев работают меньше установленной продолжительности рабочего дня в связи с достаточностью дохода и еще около 90 тыс. человек «недобрали» рабочие часы из-за трудовых отпусков и праздничных дней.

По каким причинам казахстанцы работают меньше 40 часов в неделю. Инфографика: finprom.kz

На данный момент в Казахстане обсуждается возможность введения четырехдневной рабочей недели. Однако, если это нововведение примут, кардинальных перемен, скорее всего, не последует.

Четырехдневная рабочая неделя не должна повлиять ни на размеры зарплат казахстанцев, ни на их количество рабочих часов, так как «дополнительный выходной» перенесет рабочие часы на другие дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989728-skolko-kazahstantsev-vynuzhdeny-rabotat-bolshe-40-chasov-v-nedelyu/