Где в Казахстане самые высокие зарплаты у учителей

Иллюстративное фото: pexels.com

Зарплата учителя в Казахстане обычно не дотягивает до среднего показателя по стране. Однако в зависимости от регионов, картина может сильно отличаться. О том, где учителя зарабатывают больше, а где – меньше, рассказали аналитики Ranking.kz.

По последним данным, среднемесячная номинальная зарплата учителя в Казахстане составляет 294 тыс. тенге. Естественно, эта не та сумма, которую работники получают на руки – после вычета всех налогов и отчислений она становится скромнее.

Тем не менее, зарплата учителя в Казахстане не дотягивает до средней по стране. Напомним, согласно официальным данным, среднемесячная зарплата в республике во втором квартале 2022 года достигла 312 тысяч тенге.

Также стоит учитывать, что размер оклада зависит от вида деятельности и должности. Например, преподаватель дошкольного образования зарабатывает значительно меньше учителя, обучающего старшие классы – 147,3 тыс. тенге против 343,5 тыс. тенге.

Инфографика: ranking.kz

Свою роль играет и регион, в котором работает специалист. Согласно данным аналитиков, на данный момент в стране насчитывается более 1 млн учителей. Больше всего преподавателей работает в Туркестанской области – порядка 144,5 тыс. человек.

Следом идут Алматы и Алматинская область – 99 тыс. и 80,6 тыс. учителей соответственно.

Меньше всего учителей оказалось в новообразованной Улытауской области – всего 14,4 тыс. человек.

Инфографика: ranking.kz

Где учителя зарабатывают больше

Если рассматривать регионы не по количеству специалистов, а по размерам зарплат, то картина получается обратная. Например, средняя зарплата в Туркестанской области, где насчитывается больше всего учителей, составляет 280,5 тыс. тенге, тогда как в Улытауской области она выше – 285,8 тыс. тенге.

Самые высокие номинальные зарплаты в Нур-Султане – тут работники образования получают в среднем по 414 тыс. тенге. Следом с большим отставанием идет Алматы с зарплатами в 335,7 тыс. тенге.

Меньше всего зарабатывают учителя в Северо-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях – в среднем 262,1 тыс. тенге, 257,5 тыс. тенге и 241,5 тыс. тенге соответственно.

Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что сфера образования наравне со здравоохранением попала под плановое повышение заработных плат. За год зарплаты в этих секторах увеличились в среднем на 25,4%. Причем это повышение затронуло всех работников образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985001-gde-v-kazahstane-samye-vysokie-zarplaty-u-uchiteley/