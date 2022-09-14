Кто и как сможет перейти на 4-дневную рабочую неделю в Казахстане

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Ранее Минтруда представило проект поправок в закон, согласно которым казахстанцы смогут работать 4 дня в неделю. Предложение вызвало ажиотаж среди граждан, передает сайт телеканала КТК.

Возможные изменения обсуждают на фабриках, в офисах и, конечно, в высоких кабинетах. Соответствующие поправки разработали в Министерстве труда и социальной защиты населения. Новшество может вступить в силу уже с нового года. Все будет зависеть от того, как быстро примут поправки.

При этом известно, что часовая нагрузка на каждого сотрудника не поменяется. Просто положенные 40 рабочих часов в неделю желающие смогут поделить на четыре дня.

Журналисты посетили карагандинскую швейную фабрику, изготавливающую спецодежду. Здесь действует привычный для многих предприятий график – 40 рабочих часов разделены на 5 рабочих дней. Такой ритм, говорит руководство, привычный и удобный. Менять правила нужным не считают, потому как не хотят потерять производительность.

"Я даже не могу сказать, как нам пришлось бы исходить из данного положения. Почему? Потому что пришлось бы перестраивать все производство, а это за собой в любое время тянет технологические изменения. Это нелегкий вопрос.

Мы сами разберемся, как надо работать, потому что любое производство – оно специфичное. И от его специфики надо исходить", — считает генеральный директор швейной фабрики Владимир Алескеров.

При "четырехдневке" вместо привычных восьми работать нужно будет 10 часов в день. В Федерации профсоюзов уверены: компании, которым новшество будет удобно, найдутся.

"Отрасли, которые стали себя комфортно чувствовать во время пандемии, на "удаленке", такие как IT, такие как продажи, в том числе через соцсети, такие как, скажем, отдельные виды производств, есть в реальном секторе.

При этом не допускается превышение рабочего времени сверхурочного – не более одного часа в день. То есть вместо восьми девять часов допускается. И при этом не более 12 часов в месяц может быть переработка", — пояснил зампред Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев.

В Минтруда спешат успокоить всех, кто против. Говорят: переход на "четырехдневку" – дело сугубо добровольное. Заставлять никого не будут. Работодатель и сотрудник должны договориться между собой сами. Новый формат можно будет чередовать с "пятидневкой" или "шестидневкой" – кому как удобно.

К слову, что думают по этому поводу в самих компаниях, неясно. Каких-то специальных опросов чиновники не проводили.

"Данная поправка не предполагает каких-то обязательств, что все предприятия будут переходить на четырехдневный режим работы. По соглашению сторон между работодателем и работником может устанавливаться неполная рабочая неделя.

В данный режим может любая компания перейти, если у них позволяют технологические и производственные процессы", — рассказал руководитель Управления охраны труда и страхования работников от несчастных случаев МТСЗН РК Шалкар Оразбеков.

Публичное обсуждение проекта продлится еще 10 дней. Согласно документу, изменения не обернутся для работников сокращением отпуска или уменьшением трудового стажа.

К слову, четырехдневную рабочую неделю активно тестируют за границей. В Бельгии и Исландии она уже стала реальностью. Сотрудники сами решают, нужно ли им сокращать количество рабочих дней. За переход на 32-часовую рабочую неделю выступают немецкие профсоюзы.

Но пока на такой эксперимент решаются лишь небольшие стартапы. Сколько казахстанских компаний поддержит изменения, станет известно после официального запуска новшества.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987625-kto-i-kak-smozhet-pereyti-na-4-dnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-v-kazahstane/